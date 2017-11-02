Erdoğan'dan 657 sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası dönüş yolunda, AK Parti'deki gelişmelerden terörle mücadeleye, Suriye ve Irak'taki son durumdan ekonomiye birçok konuda soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı, "Devlet Memurları Kanunu" için ise önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan "Bu 657 var olduğu sürece, siz bürokraside arzu edilen türden köklü düzenlemeler yapamazsınız" dedi.

İşte o açıklamalar:

- Siz AK Parti Genel Başkanı olarak, teşkilattaki metal yorgunluğu gerekçesiyle bazı değişiklikler yaptınız. Bürokrasi konusunda da ciddi şikayetler var, bu noktada da bir takım adımlar atmayı düşünüyor musunuz?

"Bürokrasiye dediğiniz türden bir çeki düzen verebilmek, 657 (Devlet Memurları Kanunu)ile bağlantılı bir konudur. Bu 657 var olduğu sürece, siz bürokraside arzu edilen türden köklü düzenlemeler yapamazsınız. Sadece birini bir yerden alır başka bir yere koyabilirsiniz. O da köklü bir düzenleme anlamına gelmez. Gerçek manada bir düzenleme, 657'nin tepeden tırnağa değiştirilmesiyle mümkün olabilir. O da tabii ki anayasa değişikliği yetkisi yapabilecek güçte olmakla mümkündür... Temenni ederim ki parlamentoda anayasa değişikliğini yapacak güce sahip oluruz. O vakit bu yönde gerekli adımları atabiliriz."



657 NEDİR?

Devlet Memurlarının haklarını düzneleyen 657 sayılı Kanun, içinde barındırdığı ek gösterge cetveli, özel hizmet tazminatı, disiplin ve izin hükümlerinden dolayı en sık değişen Kanunlardan maddelerden birisidir. Aşağıda, 4 Ocak 2017 tarihi itibariyle Kanunda yapılan tüm değişikliklerin işlendiği son hal yer almaktadır.



657 DEĞİŞECEK Mİ?

Uzun zamandır gündemde olan 657 Kanunundaki değişiklik şindi tekrar gündemde. Memurlar ise merakla 657 Kanununun değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile de 657'nin değişebileceğine dair umutlar yine alevlendi.



657 DEĞİŞİRSE NE OLACAK?

657 Kanunu uzun süredir 'atanmış' bürokratlara dokunulmazlık zırhı sağladığı gerekçesiyle eleştirilirken atılacak adımlarla köklü değişiklikler bekleniyor. Özellikle müsteşar, genel müdür ve daire başkanı konumunda yer alan bürokratların görev sürelerinin cumhurbaşkanı seçimleriyle paralel olması planlanıyor. Bu beklentilere göre bürokratların mahkeme kararıyla onlarca kez göreve dönmesinin de önüne geçilebilecek. Taşeron işçilerin kadroya alınmasının yanı sıra memurların sınırsız iş güvencesinin performansa, esnek çalışma şartına ve sözleşmeye bağlı düzenleme altına alınabilecek.

Kaynak: Timetürk