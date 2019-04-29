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Erdoğan'dan Büyükkılıç'a ziyaret

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

Erdoğan'dan Büyükkılıç'a ziyaret

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Kayseri’de gerçekleştirilen İmam Hatip Okulları Spor Oyunları’nın kapanış törenine katılmak üzere ilimize geldi. Erdoğan, Kayseri programına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek başladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan’ın Başkan Memduh Büyükkılıç’ı ziyaretinde Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da yer aldı. Bilal Erdoğan, Başkan Memduh Büyükkılıç’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
 

İHA

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