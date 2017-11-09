Erdoğan'ın talimatı: Askeri alanların hepsi yeşil kalacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Şehir içindeki askeri alanlarla ilgili konuşan Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kesin bir talimatı olduğunu ifade etti.

Özhaseki, "Şehir içerisinde kalan askeri alanlar, bundan 50-60 yıl kadar önce bazen daha eski, şehirlerin çeperlerinde yer alan askeriyenin kullanacağı yerlerdi. Şehirler öyle büyümüş ki askeri alanları içine almış ve yutmuş. Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok." diye konuştu. (AA)















2013 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada, şehir merkezinde kalan 2 milyon metrekarelik alana sahip askeri alanın devralınması ve yeşil alana dönüştürülmesi olduğunu belirterek, "1930'lu yıllarda Teyyare Fabrikası kuruldu ve havaalanı bulunan şimdiki adıyla 2'nci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı şehrin göbeğinde kaldı.







Pist, uzun zamandır kullanılmıyordu, bu yüzden kaldırıldı. Şu an sadece fabrika alanı var. Gerek kuvvet komutanlıkları ile gerek bakanımız ve fabrikadaki görevli arkadaşlarla görüştüğümüzde 2 milyon metrekarelik alanın belediyeye devredilmesiyle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlandı" demişti.

(aa)

