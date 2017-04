ERDOĞAN KAYSERi’YE NEDEN GELMiYOR?

AK Partiye yakın isimlerden, televizyon yorumcusu Ömer Turan, FETÖ davası tahliyeleriyle ilgili Twitter adresi üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın Kayseri mitinginin iptalinin altında da bu sebepler olduğu iddi edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehlikede olduğunu iddia eden Turan, "Sayın Cumhurbaşkanım, bu geceden itibaren Referandum nöbetlerini en azından parti ve belediyelerde ilan edin. Efendim tehlike çok büyük." ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

'DERİN NATO TASFİYE KARARI ALDI'

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu aşamada çok iyi korunmalı, mümkünse 16 Nisana kadar Ankara dışı faaliyetleri ertelenmeli, uçaktan uzak durmalı. Erdoğan'a yönelik suikast tehtidi hiç bu kadar yüksek olmamıştı.Derin Nato kendisine meydan okuyan Erdoğan'ı fiziken tasfiye etme kararı aldı.

"Erdoğan'ı hedefleyen şok bir suikast için her türlü olasılık mümkün. Zehir, bomba, uçak, füze her şey ama her şey kullanılabilir. Bürokrasi bir kenara, Erdoğan'ın yanıbaşında, Beştepede bile hala uyuyan derin Nato, Fetö hücreleri var. Odaya böceği koyan kişi hala orada."



'AKP'NİN BİR ŞEY YAPACAĞI YOK'

"Sayın Cumhurbaşkanım, AKP GM, teşkilat ve belediyelerin birşey yapacağı yok. Efendim, referandum nöbeti çağrısını siz yapın. Türk milleti olarak referandum öncesi ve sonrasında, eli tetikteki asker gibi teyakkuzdayız. En küçük bir şeyde, dönmemek üzere sokaktayız. Başta Fetö olmak üzere içerdeki tüm Derin Nato p*çleri; Erdoğan'ın kılına zarar gelsin, bu millet sizi mezar taşına hasret bırakır."

'ALLAHIM SABIR VER'

Anadolu Ajansı'nın haberini de paylaşan Turan, AA'nın haber görselinde asker fotoğrafını kullanmasının '17-25 Aralık teması' olduğunu iddia etti ve "Devletin resmi ajansı, Başkomutanın sokağa inin çağrısını yayınlamayan AA'nın 17-25 temalı, asker görselli haberi. Allahım sabır ver." ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'I UÇAKLA KAÇIRACAKLAR'

Turan ayrıca, 'Derin NATO'nun' Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurtdışında yargılama planı olduğunu ifade etti ve bunun '17-25 Aralık kumpası' olduğunu iddia etti ve şunları söyledi: "Derin Nato'nun Erdoğan'ı uçakla kaçırıp (kripto pilotlar var), yurt dışında yargılama gibi uluslarası kumpas planı var. Bunun tedbiri alınsın. Derin Nato 17-25 aralık darbe planını ABD üzerinden tekrar devreye soktu. New York merkezli yeni 17 aralık kumpası yürürlükte. Türkiye'nin dört bir tarafında Nato üsleri var, bunlarda onlarca Nato uçağı ve uzun menzilli füzeler var, bir çok özel kuvvet mensupları var. ABD kendi elçiliğinden darbenin bir numaralı ismini aramış ve bunu gizleme ihtiyacı dahi duymuyorsa, darbe tehditi çok büyük demektir.​"