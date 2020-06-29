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 Erdoğan: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğini 1 ay daha uzatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.”

 Erdoğan: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğini 1 ay daha uzatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında çoklu baro yönetiminde kararlı olduklarınıda dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro yönetiminde kararlıyız, teklif yarın Meclis'te. "Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, halkımızın sesi, sağduyusu olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Bu vesileyle MHP'ye ve özellikle Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit, gazi yakınımız kura ile kamu kurumlarına yerleştirilecek”
 

İHA

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