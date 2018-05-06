Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu



GÜL GELMEDİ

Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitlerinin arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılmadı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti. (ENSONHABER.COM)