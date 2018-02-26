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ERDOĞAN, SÜLEYMAN SOYLU HAKKINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahati öncesinde Atatürk Havalimanı'nda Süleyman Soylu'nun istifa iddialarıyla ilgili: "Kesinlikle söz konusu değil" dedi.

ERDOĞAN, SÜLEYMAN SOYLU HAKKINDA KONUŞTU

Dün Süleyman Soylu'nun istifa sinyalleri veren açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  bugün Afrika'ya gitmeden önce konuyla ilgilili konuştu.

"ÜLKEYİ TROLLER DEĞİL BİZ YÖNETİYORUZ"
Erdoğan, şunları söyledi: "İfadem belki ağır olacak ama ahlaksız trollerle yapılanlar bizleri rahatsız ediyor. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir duygusallık olabilir ama ben de kendisiyle görüştüm.Bu trollerin yapmış oldukları, söyledikleri, kesinlikle söz konusu değil. Arkadaşımızın kesinlikle istifası söz konusu değil. Trol ahlaksızlıkları ülkemizin içindeki beraberliği bozmaya yönelik bir adımdır. Ülkeyi troller yönetmiyor, biz yönetiyoruz.

SÜLEYMEN SOYLU NE DEMİŞTİ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün AK Parti Trabzon Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ndeki konuşmasında "Geri çekilmek de, geri adım atmak da bir erdemdir. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanmıştı. 

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Berat AlbayrakIstifaErdoğanSüleyman Soylu
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