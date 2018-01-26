ERDOĞAN: TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ TERÖRİST SEVİCİLER!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

2018 yılındaki bu ilk İl Başkanları toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Zeytin Dalı operasyonunu yürüten kahraman askerlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Dün Hatay'a giderek hareket merkezindeki askerlerimizi ziyaret ettik. Sahadaki birlikleri komutan eden 2. Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızdan ve diğer arkadaşlarımızdan son durumla ilgili bilgileri aldım.

Komutanlarımızdan kendi sorumluluk alanlarındaki hususları değerlendirmelerini istedik. Askerlerimiz ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonlarımızda en küçük aksaklık olmadığını yerinde görmekten ayrıca memnuniyet duydum. Zeytin Dalı operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış, 90 santimlik beton kaplı sığınakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir.

Terör örgütü ve onlara akıl verenlerin alçaklıkları sınır tanımıyor. Çocukları ve kadınları öne atarak yerleşim yerlerindeki operasyonlarımızı yavaşlatmaya çalışıyorlar. Bizim milletimizin ve ordumuzun elinde asla çocuk kanı yoktur. Kadın, masum kanı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Bunlar kadim dönemlerden beri Türk askerinin kati kurallarıdır. Bu ahlakı gelecek nesillere de aynı şekilde aktaracağız.

TTB'YE TEPKİ

Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar tespit edilenler. Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler. Kandil'e kadar gidip, ondan sonra yazdıkları kitaplarla kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların teröristlerin karşısında dikildiklerini duymadık. PYD, YPG, DEAŞ, PKK, bütün bu terör örgütlerinin yapmış olduğu taciz hareketlerine karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedemeyen bu sözde kişiler veya dernek kusura bakmasınlar. Attığımız adım kararlı bir adımdır.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇOK GAYRET ETTİK AMA BUNLAR ANLAMADILAR"

Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bundan taviz vermeyeceğiz. Bu beyefendiler, bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Bu ülkenin dertleri ile dertlenmediler. Hiçbir zaman kalkıp da bu ülkede mağdur olan insanlar acaba, et dağıtan Yasin niçin öldürüldü? bunun hesabını sormadılar. İşte biz bunun hesabını soruyoruz. Çözüm için çok gayret ettik ama bunlar hiçbirinden anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ayın 20'sinde adımı attık, Mehmetlerimizle inandığımız yolda yürüyoruz. (internethaber.com)







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.