ERDOĞAN’DAN BATIYA SERT MESAJ: ÖNCE DÜRÜST OLUN

France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi öncesi Batı'yı sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimine ilişkin Avrupa’nın değerlendirmelerine yönelik olarak, ''Darbe girişiminde kimse kalkıp da 250 vatandaşımızın öldürülmesini gündeme getirmiyor. 2 bin 193 vatandaşımın yaralanmasını gündeme getirmiyor. Bunca yerler yakıldı yıkıldı, bombalandı. Devletin kendi F16 uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, toplarıyla her yer vuruldu ve kimse bu darbe girişimini gündeme getirmedi. Tam aksine batı darbeyi demokrasiye tercih etti'' dedi.



Erdoğan, eleştirilerine şöyle devam etti:

"Sessiz kalmak nedir? Bazıları bunu istiyor girişi. Benim halkım da buna böyle bakmıştır. Örneğin burada kınama faaliyetlerinde bulunanlar bile en erkeni bir haftayı buldu. Biz isterdik ki o gece kınama faaliyetinde bulunsunlar. Çünkü ne olduysa 24 saat içinde oldu.



"ÇOK ŞANLI BİR DİRENİŞTİR"

Eğer 24 saat içinde şahsım başta olmak üzere milletim sokaklara dökülmesiyle, milletim sokaklara dökülmesiyle her şey 24 sata içinde bitti. Bu milletin bir darbe girişimini önlemesi, engellemesi hadisesidir. Çok şanlı bir direniştir.



"BATI KILIF UYDURMASIN, DÜRÜST OLSUN"

Batı kılıf uyduruyor, batı kılıf uydurmasın. Batı önce dürüst olsun.

Böyle bir darbe girişime kalkıp da kendilerinde olduğu zaman ‘Bizde yargı var’ derken teröristleri ülkesinde gezdiren, her türlü desteği onlara veren Batı kılıf uydurmasın. Örneğin Almanya’ya ben 4 bin 500 dosya verdim. Hala bir netice yok.

Şu anda Almanyaki Alman makamlarının bir kısmı Almanya’ya gelen teröristlerle ilgili çok ilginç açıklamalar yapıyorlar. Burada da haklılığımız da teyit ediyorlar. Her an her fırsatta benim gündeme getireceğim fırsatlar oluyor. Dünyanın bunu bilmesi lazım.



"DOĞRUYU HER FIRSATTA ANLATACAĞIZ"

Kabul ederler veya etmezler biz doğruyu her fırsatta, her bulduğumuz objektif olayları değerlendirenlere anlatacağız. G20 de bunlardan biri olacak"