Erken seçim bazı vekilleri zora soktu! Aday olabilecekler mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta erken seçim çağrısı yapması, Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmaya hazırlanan milletvekillerini zora soktu. Erken seçimde milletvekili adayı olanların Mart 2019'da belediye başkanı olma hayallerinden tamamen vazgeçmeleri gerekecek. Çünkü partiler, kısa sürede Meclis'teki sandalye sayısının azalmasını istemeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında bugün saat 13.30'da yapılacak görüşmeden erken seçim kararı çıkması durumunda genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi, 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerden önce yapılacak. Gelecek yerel seçimler için CHP’de pek çok milletvekili şimdiden belediye başkan aday adaylığını açıkladı. AK Parti içinde de Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere birçok milletvekilinin ismi belediye başkanlığı için geçiyor. Sadece büyükşehir belediye başkanlıkları için değil, diğer il ve ilçe belediyeleri için de milletvekillerinin rekabet içinde olduğu konuşuluyor.

KARAR VERECEKLER... Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin erkene alınması durumunda, belediye başkanı olmak isteyen milletvekillerini iki seçenek bekliyor. Milletvekilleri ya genel seçimde aday olmayıp siyaset hayatlarına belediye başkan aday adayı olarak devam edecekler ya da belediye başkanlığı yarışından çekilecekler ve milletvekili adayı olacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en öne çıkan isim olan Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere isimleri belediye başkanı adaylığı için geçen vekillerin ne yapacakları merak konusu oldu.

CHP'DE ADAYLIĞINI AÇIKLAYANLAR... Gazete Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu ve Mahmut Tanal daha önce İstanbul Belediye Başkanlığı için aday adaylıklarını açıkladı. Ankara’da da Levent Gök, resmi olarak açıklamasa da bazı konuşmalarında büyükşehir belediye başkanlığı için aday olduğunu belirtmişti.

SANDALYE SAYISI EKSİLİYOR... Milletvekillerinin belediye başkanlığına aday olmaları durumunda istifa etmeleri gerekmiyor. Ancak milletvekilinin belediye başkanı seçilmesi halinde, partisinin parlamentodaki sandalye sayısı eksiliyor. Milletvekili seçimlerinin erkene alınması durumunda, parti liderlerinin ve yönetiminin, belediye başkanlığına aday olacak kişiyi milletvekili seçimlerinde aday göstermeyebileceği belirtiliyor. (İNTERNETHABER.COM)