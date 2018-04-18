TÜRKİYE erken seçim için tarih belirliyor. Dün Devlet Bahçeli 2019'u beklemeyiz deyip 26 Ağustos 2018'i önerdi. Peki son karar ne erken seçim ne zaman yapılacak? Bu sorunun yanıtı saat 13.30'daki Erdoğan - Bahçeli zirvesinde belli olacak. Kulislerde Erdoğan'ın aklındaki tarihin farklı olduğu söyleniyor.

Türkiye genel seçimlere normal şartlarda 3 Kasım 2019 tarihinde gidecek. Ancak dün MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında gündemin rotasını değiştiren bir 'erken seçim' isteğinde bulundu. Bahçeli, "Türkiye 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi bekleyemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimini 26 Ağustos'ta yapalım" dedi.

Bu açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Erdoğan son dakikada haberdar olduğu bu erken seçim isteği üzerine 'zirve' kararı aldı. O zirve bugün saat 13.30'da Beştepe'de gerçekleşecek. Şimdi herkes zirveden çıkacak erken seçim kararını ve tarihini bekliyor.

ERKEN SEÇİM TARİHİ NE OLUR KİM NE ZAMANI İSTİYOR? : MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin aklındaki tarihin 26 Ağustos 2018 olduğunu hepimiz biliyoruz. 26 Ağustos tarihi Kurban bayramı tatilene denk geldiğinden kamuoyunda pek rağbet görmedi. Kulislerde konuşulana göre AK Parti'nin aklındaki tarih de bu değil. Denilene göre Erdoğan'ın aklında Eylül ya da Kasım aylarına ilişkin 2 tarih var. Bunlardan ilki 16 Eylül diğeri ise 4 Kasım. 29 Ekim'de 3. havaalanı açılışı olacağından AK Parti'nin Kasım ayını tercih edeceği söyleniyor. Tüm bu 'tarih' kehanetleri saat 13.30'daki zirvede netleşecek.

BAHÇELİ NE DEDİ?

Dönelim düne ve MHP grup toplantısına. Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'erken seçim' çağrısı ilk başka 'danışıklı dövüş' olarak nitelendi. Peki Bahçeli dün tam olarak ne dedi gündemi altüst eden sözleri neydi? İşte dedikleri;

-"Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. Uyum yaslarını çıkarıp 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçime gidilmeli..."

ERDOĞAN SEÇİM TARİHİNE NE DEDİ? : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında erken seçim tartışmasına hiç girmeden, cumhurbaşkanlığı seçimi için 2019 yılını işaret etti. AK Parti grubu sonrası gazetecilerin sorusu üzerine ise Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile 13.30'da görüşeceğiz" açıklaması yaptı. Erdoğan ardından da Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti yöneticileri ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP ERKEN SEÇİME NE DİYOR? : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında "erken seçim atmosferine girdik" dedikten sonra ekledi: "Seçim diyorlar ya olacak inşallah bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar" dedi. Grup toplantısı sonrası ise gazetecilerin erken seçim sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ana aktörü (Erdoğan) bir bekleyin. O (Bahçeli) sözcüydü" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına işaret etti.

İYİ PARTİ İDDİASI : MHP lideri Bahçeli'nin 26 Ağustos tarihinin keramatiyle ilgili bomba iddia ise İyi Parti'yle ilgili oldu. Denilene göre 26 Ağustos'ta erken seçim olursa 6 ayını doldurmadığından İYİ Parti katılamayacak.

HDP ERKEN SEÇİME 'EVET' DİYOR: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız. AK Parti'yi iktidardan devirmenin zamanı gelmiştir. O da yapılacak olan seçimlerdir" dedi.

PERİNÇEK SEÇİM SONUCUNU İLAN ETTİ! : VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili olarak, "Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor" dedi. "Devlet Bahçeli'nin bunları düşünecek hali yok, büyük telaş içerisinde, çünkü partisi dağılıyor" diyen Perinçek, "Her hâlükârda Vatan Partisi seçime hazır. Şimdiden ilan ediyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak" dedi. (İNTERNETHABER.COM)