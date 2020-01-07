Ersoy, Yahyalılı nakliyecilerle toplantı yaptı

Başkanlık Makamında gerçekleşen toplantıya Milletvekili Baki Ersoy’un yanı sıra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Yahyalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.







Dijital Takograf uygulamasının yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkacak olan sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı da nakliyeci esnafına konuşan Vekil Baki Ersoy; “Gördüğüm kadarıyla Dijital Takograf uygulamasının 2-3 boyutta sıkıntısı var. Nakliyecilerin problemi, sadece Ulaştırma Bakanlığı’nın uhdesinde olan bir problem değil. Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın uhdesinde olan bir problem. Nakliyecilik sektörünün zaten önceden gelen sıkıntıları var. Nakliyeciler, 10 sene önceki fiyatlarla çalışıyorlar. Tonaj problemleri var. Bunun yanında lastik, mazot, işçilik fiyatları almış başımı gitmiş. Zaten kendini zor döndüren bir sektör. Bunun yanında da cezalar çok yüksek, esnaf kaldıramıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nı arayarak biz Cumhur İttifakı’yız. Biz, bu ülke için doğru olanı yapmak zorundayız. Vatandaşa zarar veriyorsak eğer bunu hep birlikte düzenlememiz gerektiğini söyledim. Şoförler 4,5 saat araç kullansın 45 dk dinlensin. İnsani açıdan bu oldukça makul bir düzenleme. Ama bunu 9 saat ile sınırlayıp, 15 saat çalışamazsın dediğiniz anda bu farklı sonuçlara gidiyor. Bunu uygulayacak altyapı tesis anlamında Türkiye’de yok. Bu konuda Bakanlıklarımız çalışma yapacaklarını söylediler. Problemin farkına varıldı. Bizde takipçisi olacağız. Bu konuda bir düzenleme yapılacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.







Vekil Ersoy ayrıca Kayseri’deki nakliyecilerden kurulacak bir heyeti ile bakanlıktan randevu alıp görüşeceklerini söyledi.

