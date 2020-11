ERSOY YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİNİ GÜNDEME GETİRDİ!

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU PROJESİNE KAYSERİ DAHİL EDİLMELİ

Ersoy sözlerinde; “Sayın Bakanım, her fırsatta dile getirdiğimiz yaklaşık on yıldır şehrimize söz verilen bir yüksek hızlı tren projesi var. Bu yüksek hızlı tren projesiyle alakalı bizim talebimiz Yerköy'den Kayseri'ye 140 kilometrelik bir hattın ilave edilmesidir çünkü Kayseri gerçekten İç Anadolu'nun fiziki yapısı da göz önünde bulundurulduğunda yüksek hızlı treni hak etmektedir diye düşünüyoruz. Kaldı ki ben size bu soruyu sorduğumda siz şöyle bir cevap verdiniz bilgi notu olarak: "Başlangıç tarihi 2020, planlanan bitiş tarihi 2025 olup proje bedeli 6,1 milyar TL" olarak tarafımıza belirtildi. Tabii, bu şekilde bir cevap gelince de inşallah, başlamasını bekliyoruz bizler ama şöyle de bir şey söz konusu: Bizler, bitiş tarihinin 2025 yılından daha önce gerçekleşmesini talep ediyoruz. Bunun yanında, sizler inşallah birtakım açılışlar için, temel atma törenleri için cumartesi günü Kayseri'mizde olacaksınız; bizleri de davet ettiniz, çok teşekkür ediyorum. Bu temel atma törenlerinde de inşallah orada birlikte olacağız, bu temel atma törenlerini sağladığınız için de şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah, bu yatırımların devamı gelecektir. Bizler her zaman sizlere güveniyoruz, devletimize güveniyoruz, devletimizin yanındayız ancak dediğim gibi Kayseri'de çok ciddi anlamda bir, otoban problemi; iki, hızlı tren beklentisi vardır. Çünkü bizim Kayseri-Ankara arası yaklaşık 330 kilometredir, Kayseri'yle Ankara arasındaki bölünmüş yola baktığınızda yaklaşık 20 yerleşim biriminin içinden geçmektesiniz, 30 civarı trafik ışığında da durmak zorundasınız. Kayseri'ye hava yolu olmadığına göre deniz yolu olmadığına göre şu anda bir yüksek hızlı tren de olmadığına göre sadece kara yoluyla seyahat edebilmektesiniz. Kayseri'miz oysa ki Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'yu da düşündüğünüzde merkezî bir konumda olan bir ilimizdir. Ve bizim bu taleplerimizi dikkate alacağınızdan biz eminiz ama yine de ben burada gündeme getirmek istedim.” Yer verdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2021 Yılı Bütçe görüşmelerinde söz hakkı alan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bakan Adil Karaismailoğlu’na; Kayseri’nin bulunduğu bölgenin en gelişmiş sanayi ve sağlık alt yapısına sahip olduğunuancak yeteri kadar ulaşım yapısına sahip olamadığını ve Ankara-Niğde Otoyolu projesine Kayseri iline dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Sözlerinde;dedi.Aynı zamanda Kayseri'de projesine başlanmış fakat ödenek bekleyen karayolları projelerinin isimlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanına iletti. Sözlerinde; “Sayın Bakanım, projesine başlanmış fakat ödenek bekleyen kara yolları projelerimiz de mevcuttur. Bunlar: Kayseri-Sivas ayrımı Bünyan Yolu, Hisarcık ayrımı Develi arası, Develi-Batı Çevre Yolu ve Develi Kuzey Çevre Yolu, Develi-Yahyalı yolu, Felahiye-Özvatan-Kermelik yolu, Boğazlıyan-Felahiye yolu, Pınarbaşı kara yolları 5'inci bölge Mersin hududu yolu, Pınarbaşı-Göksun, Pınarbaşı-Gürün-Darende yolu, Kayseri-Niğde Devlet Yolu, İncesu-Himmet Dede ayrımı Kayseri yolu gibi projelerimiz de yapım aşamasında olup ödenek beklemektedir.” Dedi.