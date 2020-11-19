ERSOY YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİNİ GÜNDEME GETİRDİ!

Ersoy sözlerinde; “Sayın Bakanım, her fırsatta dile getirdiğimiz yaklaşık on yıldır şehrimize söz verilen bir yüksek hızlı tren projesi var. Bu yüksek hızlı tren projesiyle alakalı bizim talebimiz Yerköy'den Kayseri'ye 140 kilometrelik bir hattın ilave edilmesidir çünkü Kayseri gerçekten İç Anadolu'nun fiziki yapısı da göz önünde bulundurulduğunda yüksek hızlı treni hak etmektedir diye düşünüyoruz. Kaldı ki ben size bu soruyu sorduğumda siz şöyle bir cevap verdiniz bilgi notu olarak: "Başlangıç tarihi 2020, planlanan bitiş tarihi 2025 olup proje bedeli 6,1 milyar TL" olarak tarafımıza belirtildi. Tabii, bu şekilde bir cevap gelince de inşallah, başlamasını bekliyoruz bizler ama şöyle de bir şey söz konusu: Bizler, bitiş tarihinin 2025 yılından daha önce gerçekleşmesini talep ediyoruz. Bunun yanında, sizler inşallah birtakım açılışlar için, temel atma törenleri için cumartesi günü Kayseri'mizde olacaksınız; bizleri de davet ettiniz, çok teşekkür ediyorum. Bu temel atma törenlerinde de inşallah orada birlikte olacağız, bu temel atma törenlerini sağladığınız için de şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah, bu yatırımların devamı gelecektir. Bizler her zaman sizlere güveniyoruz, devletimize güveniyoruz, devletimizin yanındayız ancak dediğim gibi Kayseri'de çok ciddi anlamda bir, otoban problemi; iki, hızlı tren beklentisi vardır. Çünkü bizim Kayseri-Ankara arası yaklaşık 330 kilometredir, Kayseri'yle Ankara arasındaki bölünmüş yola baktığınızda yaklaşık 20 yerleşim biriminin içinden geçmektesiniz, 30 civarı trafik ışığında da durmak zorundasınız. Kayseri'ye hava yolu olmadığına göre deniz yolu olmadığına göre şu anda bir yüksek hızlı tren de olmadığına göre sadece kara yoluyla seyahat edebilmektesiniz. Kayseri'miz oysa ki Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'yu da düşündüğünüzde merkezî bir konumda olan bir ilimizdir. Ve bizim bu taleplerimizi dikkate alacağınızdan biz eminiz ama yine de ben burada gündeme getirmek istedim.” Yer verdi.
ANKARA-NİĞDE OTOYOLU PROJESİNE KAYSERİ DAHİL EDİLMELİUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2021 Yılı Bütçe görüşmelerinde söz hakkı alan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bakan Adil Karaismailoğlu’na; Kayseri’nin bulunduğu bölgenin en gelişmiş sanayi ve sağlık alt yapısına sahip olduğunuancak yeteri kadar ulaşım yapısına sahip olamadığını ve Ankara-Niğde Otoyolu projesine Kayseri iline dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Sözlerinde; “Sayın Bakanım, seçim bölgem olan Kayseri, bulunduğu bölgenin en gelişmiş sanayi ve sağlık altyapısına sahip ilidir; hâl böyle olunca, Kayseri iline kara, hava ve demir yollarından ulaşımın kolay sağlanabilmesi sadece Kayserili vatandaşlarımız için değil, çevre illerden gelecek vatandaşlarımız için de hayati önem arz etmektedir. Fakat buna rağmen ilimiz hâlâ bir otoban imkânına sahip değildir.
Kayseri'miz 1 milyon 370 binin üzerindeki nüfusu, 4 üniversitesi, fakülte hastanesi ve Türkiye'nin en büyük şehir hastanesini bünyesinde bulunduran, başta Erciyes Dağı olmak üzere kış ve kültürel turizm imkânlarına sahip, güçlü organize sanayi bölgesiyle ülkemiz açısından her yönden önemli bir ilimizdir. Coğrafi olarak merkezî konumda olmasına karşın maalesef sahip olması gereken ulaşım yapısına henüz kavuşamamıştır. İlimizin elverişli ulaşım imkânlarına sahip olması, yine ilimiz hastanelerinden faydalanmakta olan çevre illerimizdeki vatandaşlarımız açısından da oldukça önemlidir.
Tüm bu etmenlere rağmen ilimizle bağlantılı herhangi bir otoyol projesi yapılmamakla birlikte ilimiz var olan projelere de dâhil edilmemiştir. Örneğin, 24 Ağustos 2017 tarihinde Ankara-Niğde Otoyolu projesi yapımına başlanmıştır. Ankara ve Niğde arasında yapılacak olan bu yolun toplam uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 330 kilometreyi bulmaktadır ve tamamlanmıştır. Talebimiz, en azından hâlihazırda uygulama aşamasına gelmiş bulunan Ankara-Niğde Otoyolu projesine Kayseri ilinin de dâhil edilmesidir.“ dedi.
Aynı zamanda Kayseri'de projesine başlanmış fakat ödenek bekleyen karayolları projelerinin isimlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanına iletti. Sözlerinde; “Sayın Bakanım, projesine başlanmış fakat ödenek bekleyen kara yolları projelerimiz de mevcuttur. Bunlar: Kayseri-Sivas ayrımı Bünyan Yolu, Hisarcık ayrımı Develi arası, Develi-Batı Çevre Yolu ve Develi Kuzey Çevre Yolu, Develi-Yahyalı yolu, Felahiye-Özvatan-Kermelik yolu, Boğazlıyan-Felahiye yolu, Pınarbaşı kara yolları 5'inci bölge Mersin hududu yolu, Pınarbaşı-Göksun, Pınarbaşı-Gürün-Darende yolu, Kayseri-Niğde Devlet Yolu, İncesu-Himmet Dede ayrımı Kayseri yolu gibi projelerimiz de yapım aşamasında olup ödenek beklemektedir.” Dedi.
Haber Merkezi