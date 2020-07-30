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Ertekin: "Bu sefer kenetlenelim"

Hes Kablo Kayserispor ana sponsoru Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması sonrasında kenetlenme çağrısı yaptı.

Ertekin: "Bu sefer kenetlenelim"

32 puanla 17.sırada yeralarak küme düşen takımlar arasına girmesine rağmen küme düşmenin kaldırılması yönünde TFF'nin kararı ile Süper Lig'deki yoluna devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor camiasında adeta çifte bayram yaşanıyor.
Sarı Kırmızılı takımın kümede kalması mutluluğuna ortak olanlardan birisi de takımın ana sponsor firması Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin oldu. Trabzonspor maçı sonrasında sosyal medyadan "Küme düşme kaldırılsın" mesajı ile dikkat çeken Alpaslan Baki Ertekin, önce Kulüpler Birliği'nin ardından da TFF'nin küme düşmenin kaldırılması yönündeki kararı sonrasında "19 Temmuz'dan itibaren küme düşme olmaması gerekir tezimizi bizden daha fazla savunan ve bu kararın alınması için bizden fazla kulis yapan, pandemi döneminde düşme olmamalı diyen ve 20 takımlı lig fikrimize bizim kadar inanan kardeşime de şükranlarımı sunarım" paylaşımında bulundu.

Ertekin, sarı kırmızılı camiaya da mesaj vererek, "Kayserim ne olur kenetlen. Bu son şans. Bu borç yükü ile küme düşseydik bir daha çıkamazdık. Ama bu borç Süper Lig gelirleri ve şehrin omuz omuza vermesi ile çevrilebilir. Ligde galibiyet 3 milyon lira. Sahamızda oynayacağımız 20 maçın 15’ini alacak takım kursak zaten sorun kalmaz" ifadelerine yer verdi.
 

İHA

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