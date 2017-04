ERÜ'de "Merhamet ve İnsan Olma" konferansı

ERÜ Konferans Salonu'nda psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencilerle bir araya gelen Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gönüllere merhem olduğunu söyledi.

Aynı zamanda psikolojik danışman olan Özer, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özer, devletin bakanlık aracılığıyla engelli, kadın çocuk yaşlı ve her alanda mağdur, güçsüz kişilere yaptığı sosyal desteklerin katlanarak devam ettiğini, bakanlık olarak vatandaşlara devletin şefkat yüzünü gösterdiklerini dile getirdi.







Bakanlığın kalplere hitap ettiğini ifade eden Özer, "Gönüllere merhem olan bir bakanlığız. Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, özellikle şehit ve gaziler konusunda çok hassas. Biz de bu kapsamda İl Müdürlüğü olarak kurduğumuz psikososyal destek ekibiyle şehit ailelerimizi her gün ziyaret edip onlara psikolojik destek veriyoruz." diye konuştu.

Ardından öğrencilere "Merhamet ve İnsan Olma" konulu konferans veren Özer, içinde bulunulan çağın şimdiyi yaşamaya fırsat vermediğini, her şeyin gelecek için yapıldığını söyledi.

Hızın ve hızlılaşmanın getirdiği pek çok hastalık olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"İnsanlar, asrın hastalığı denilen psikosomatik hastalıklar, kardiyolojik sorunlar, panik bozukluğu ve bağırsak problemleri yaşıyor. Aşırı zaman baskısı ve beraberinde getirdiği stres yüzünden insanların kalp krizi olasılığı çok daha yüksek. Yani bu kadar hız, fizyolojimize ve psikolojimize çok ağır geliyor. Bu da insani ilişkilerimize zarar veriyor."

Özer, insanları para ile satın alınamayan, sevgi, ahlak, hoşgörü, merhamet ve güven gibi önemli değerlerin mutlu ettiğini vurguladı.

Güvenin insan ilişkilerindeki önemine işaret eden Özer, "Yüce yaratıcının izlerini kalbimizde taşıyan bir varlığız. Birbirimize güvenmeyi öğrenmeliyiz. Gençlerimize öğretmeliyiz, güvenin pi sayısından, logaritmadan, fizik kanunlarından ve Dandanakan Savaşı'ndan daha önemli ve özel olduğunu. Analara, babalara, öğretmenlere her kesime, her kuruma ne denli önemli işler düştüğünü anlamalıyız. Güven vermeli ve güvenebilmeliyiz. Zor olsa da bunu denemeliyiz." ifadelerini kullandı.

