ERÜ'DEN BAKAN AKAR'A FAHRİ DOKTORA

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ile protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından töreninin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ hakkında bilgiler verdi.

“Amacımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda dünya sıralamasında ilk 500 üniversite içerisine girmek olacaktır” diyen Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ilk defa uygulamaya alınan Üniversite Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 14 Temmuz 2021 tarihindeki Yükseköğretim Kalite Kurulu Toplantısında 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” belgesi almaya hak kazanan 3 devlet üniversitesinden biri olma başarısını göstermiştir. Ülkemiz başta olmak üzere dünyada adından söz ettiren ve başarıları ile sıralamalarda her zaman önde yer alan Erciyes Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye Üniversiteleri Arasında 12. Sırada, Devlet Üniversiteleri Arasında 7. Sırada yer almaktadır. Bu; üniversitemiz için başarı olarak görünse de, amacımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda dünya sıralamasında ilk 500 üniversite içerisine girmek olacaktır. Greenmetric 2020 Sıralamasında Türkiye'nin 3. Dünyanın 142. Çevre dostu Üniversitesi Olan Erciyes Üniversitesi öğrencilerimiz için yaşanılabilir nezih bir kampüse sahiptir. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ülkemizin önde gelen Teknoparkları arasında olan Erciyes Teknopark’ta bugün itibari ile 14 firma Savunma Sanayi alanında çalışmalarını sürdürmekte olup, bu firmalarımız milli hava araçlarımızın yakıt sistemleri başta olmak üzere birçok alanda ürün ve hizmet üretmektedirler. Erciyes Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre de, 2020 genel sıralamada 89 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 7’inci sırada yer alma başarısı göstermiştir. Üniversitemiz Nano teknolojiden genetik ve kök hücreye, ilaç araştırmalarından aşıya, tarımsal araştırmalardan enerji dönüşümlerine, ihtiyaç duyulan hemen her alanda faaliyet göstermekte olup 2020 “En Ekili Bilim İnsanları” listesinde 30 öğretim üyemiz yer almış ve TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödüllerinde öğretim üyelerimizin araştırmaları birçok alanda ödüle layık görülmüştür.”

Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC’ın en büyük gururları olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, “ Kaliteli eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra nitelikli araştırmalar yürütmeye de devam eden Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli aşımız “TURKOVAC” da bizim en büyük gururumuz olmuştur. Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir aşının bençten yani preklinik çalışmadan başlayıp, Faz 2 sonuna kadar aynı üniversitede başarılı bir şekilde tamamlayan ilk örnek olmuştur. Faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşımız TURKOVAC Yükseköğretim Kurulu tarafından üstün başarı Ödülleri kapsamında Topluma Hizmet Ödülü’ne layık görülmüş ve ödülümüz bu yılki Yükseköğretim Kurulu Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Erciyes Üniversitemize tevdi edilmiştir” dedi.

“Kampüste değil, Sahada Üniversite” anlayışı ile çalışmalar yürüttüklerinin de altını çizen Rektör Çalış, “ 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Törenimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda ifade ettiğimiz “Kampüste değil, Sahada Üniversite” anlayışımızı hayata geçirip, her zaman şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımız, sanayii, ticaret ve meslek odalarımız ile birlikte önemli projeleri bir bir hayata geçirmekteyiz. Bunun en güzel örneği de sanayicilerimiz ve akademisyenlerimizi bir araya getirmek için başlattığımız “100 Talep 100 Proje” programımızdır. Ayrıca 2’nci Hava İkmal Bakım Müdürlüğü ve Üniversitemiz arasında düzenlenen protokol ile A400M uçaklarının bakımı için personel eğitimi konusunda da birlikte çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve sadece şehrimizin değil, bölgenin en büyük kültür ve yaşam merkezi olan Erciyes Kültür Merkezi hem şehrimize hem de bölgemize hizmet edecektir. Şu an törenimizi gerçekleştirdiğimiz Bin 616 kişilik konferans salonu ile birlikte, 5 Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salon, Sergi Salonu ve Fuaye Alanı ile hizmet verecek olan Erciyes Kültür Merkezimiz hem akademisyenlerimize, hem öğrencilerimize hem de şehrimizin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmasında akademisyenlere ve öğrencilere de seslenen Rektör Çalış, “Sevgili öğrenciler, Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesinde eğitim alıyorsunuz. Üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmaya, her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinizde yanınızda olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin her alanda gelişimi ve Büyük Türkiye hedefimize ulaşmamız için siz değerli gençlerimizin yapacağı çalışmalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu unutmayın. Değerli akademisyenlerimiz, Uzun yıllar boyunca büyük emekler vererek edinmiş olduğunuz birikim ve tecrübelerinizi bir taraftan öğrencilerimize aktarırken; diğer taraftan da aynı fedakâr ve idealist ruh ile Araştırma geliştirme çalışmaları yürütmektesiniz. Sizler, bu heyecanı hiç kaybetmeden ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam ederken, bizler de bu yöndeki çabalarınıza her zaman destek vereceğiz. Bugün Üniversitemiz, eğitim kalitesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bilime verdiği katkıyla Türkiye’de önemli bir noktada yer almasında ve gelecek için umut vaat etmesinde üniversite idarecilerimizin, akademik kadromuzun, öğrencilerimizin ve Kayserili hayırseverlerimizin katkıları büyüktür. Bu vesileyle emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” şekline konuştu.

Rektör Çalış, konuşmasının ardından Erciyes Üniversitesi Senatosu tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ülkemizin milli savunma ve havacılık alanlarında dirayetli, başarılı ve vizyoner yöneticiliği yanında havacılık sanayisinin gelişimine verdiği katkılardan dolayı “Havacılık Yönetimi” alanında tevcih edilen fahri doktora unvanına ilişkin senato kararını okudu.

Daha sonra Rektör Çalış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “Fahri Doktora” belgesini takdim etti.

“Fahri Doktora” belgesinin takdimin ardından davetlilere hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşmasında Fahri Doktora takdimin dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve ERÜ Senatosu’na teşekkür etti.

Bakan Akar, “Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından biri olan Erciyes Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne bilim dünyamıza önemli katkılarda bulunmuştur. Böyle köklü ve saygın bir üniversite tarafından şahsıma fahri doktora tevdi edilmesi, beni ayrıca memnun etmiştir. Teveccühünüz için en samimi şükranlarımı sunuyorum. Bu fahri doktorayı da şahsımdan öte, silah ve mesai arkadaşlarım adına kabul ediyor, Sn. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a ve üniversite senatosuna teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında TURKOVAC Aşı Geliştirme Proje Ekibi Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve çalışma ekibini de tebrik eden Bakan Akar, “Kayserili olarak güzide şehrimizin sanayide, ticarette, turizmde olduğu kadar eğitim alanında da büyük başarılara imza atmasından gurur duyuyorum. Aynı şekilde üniversitemizin de başarı çıtasını, her geçen gün daha yükseğe taşımasını memnuniyetle takip ediyorum. Yaptığı çalışmalarla bir mükemmeliyet merkezi olma yolunda emin adımlarla yürüyen üniversitemiz, adını aldığı Erciyes Dağı gibi, akademik dünyanın zirve markalarından biri haline gelmiştir. Özellikle belirtmeliyim ki, Kovid-19’a karşı geliştirilen ve FAZ-3 çalışmaları devam eden yerli aşı TURKOVAC’ın üretilmesi, üniversitemizin tarihi bir başarısıdır.Zira, TURKOVAC bizler için bir aşı olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bu çalışma; akademik camiamızın ve ülkemizin başarı karnesine eklenen bir gurur sembolüdür.

Aşının, acil kullanım onayı sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle tüm insanlığa sunulacak olması da hem üniversitemiz hem de ülkemiz için ayrıca bir övünç kaynağıdır. Ülkemiz bu kararıyla mazlum ve mağdurların yanında olarak evrensel ahlaki değerleri gözeten tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle Sn. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış başta olmak üzere, aşıyı üretmek için azim ve kararlılıkla çalışan TURKOVAC Aşı Geliştirme Proje Ekibi Lideri Sn. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini en samimi duygularla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi’nin ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğine de vurgu yapan Bakan Akar, şunları kaydetti: “ Türkiye’nin sayılı araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi de bu nitelikleri haiz bir üniversite olarak ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmektedir. Tabii burada üniversitemizin sahip olduğu büyük bir avantajı da söylemeden geçemeyeceğim. Malumunuz Kayseri; okuyanı ve okumayanı ile atılımcı, tuttuğunu koparan, çalışkan, azimli ve zeki insanlarıyla bilinir. Üniversitemiz de Kayseri’nin, hemşehrilerimin bu özelliklerini çalışmalarına yansıtmakta, şehrimizin ruhundan aldığı dinamizm ve enerjisi ile bilim dünyamıza önemli katkılarda bulunmakta, ülkemize hizmet etmektedir. Üniversite ve sanayii iş birliğinin en güzel örneklerini oluşturan kentimiz, başta savunma ve havacılık sanayii olmak üzere pek çok alanda öncü konumunu muhafaza etmektedir. Bu çerçevede, Kayseri; 1926’da kurulan ve döneminin en iyi havacılık fabrikalarından biri olan Tayyare ve Motor Türk A.Ş. ile başladığı savunma sanayii yolculuğuna bugün 2’nci Hava Bakım Fabrika. Müdürlüğü ile devam etmektedir. Savunma sanayimizin özellikle tasarım konusunda yeni bir döneme geçmesini sağlayan ve ulaştırma uçaklarında sahip olduğumuz bakım yeteneğini daha ileri seviyelere taşıyacak A400M projesi de yine bu fabrikamızda başarıyla hayata geçirilmiştir. Yeri gelmişken TOMTAŞ ile ilgili hazırlanan “Kayseri Uçak Fabrikası” adlı eser için de başta Sayın Rektör olmak üzere, kitabın editörlüğünü yapan Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Altuncuoğlu’na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel ihtiyacı olan yeni nesil enerji depolama sistemlerini üreten ASPİLSAN’ın da Kayseri’mizde faaliyet göstermesi, şehrimize önemli bir katma değer sağlamaktadır. Üniversitemiz de Erciyes Teknopark’ta yer alan kamu ve özel sektör firmaları ile yürüttüğü ortak projelerle, Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan modern laboratuvarları ve AR-GE çalışmalarıyla savunma ve havacılık sanayiimizin gücüne güç katmaktadır. Nitekim üniversitemizin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkili Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine sahip tek üniversite olması da tarihten aldığı mirası zamanın ruhuna uygun bir şekilde geleceğe taşıyacağının göstergesidir.”

Bakan Akar’ın konuşmasının ardından tören de ayrıca TURKOVAC Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye TURKOVAC geliştirme ekibi adına madalya ve teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirildi.

Tören, ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin el emeği ile hazırladığı Kayseri Uçak Fabrikası, Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) tarafından 1936-1939 arasında üretilmiş olan ve dünyadaki tek orjinalinin 2145 kodu ile Yeşilköy’deki Hava Kuvvetleri müzesinde sergilendiği PZL P24 savaş uçağının maketinin Rektör Çalış tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a takdiminin ardından sona erdi.