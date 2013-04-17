ERÜ Öğrenci Konseyinden Kutlu Doğum Gecesi

Kadir Has Kültür Merkezinde düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve öğrenciler katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Bizler iyiyi kötüden ayırt etmeyi, birbirimizi sevmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, kısacası her şeyin en iyisini ve en güzelini rahmet peygamberinden öğrendik. Hayatımızı anlamlı kılan değerlerimizi, dünya ve ahret dengesini, insan onuruna uyan yaşama sanatını bizlere hep o gösterdi” diye konuştu.

Peygamber efendimizin dünyaya hak ve adaleti öğrettiğini belirten Tamer, “Gerçek insanlığı gönüllere kazıyan, İslam’ı anlatan sevgili peygamberimiz eşsiz örnek ve önder olarak daima kalbimizdedir. Bu bakımdan ondan uzak kalmak, onun sünnetini terk etmek, onun rahmet ve müjdesine koşmamak bir Müslüman için felaketlerin en büyüğüdür. Çünkü o rahmetin, müjdenin, merhametin, kardeşliğin adıdır. O sadece bir kavme veya millete değil bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir ve bütün insanlığın huzuru için çaba göstermiştir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından, kutlu doğum programında sema gösterileri, kuran ve ilahiler okundu.