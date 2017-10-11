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ERÜ Tıp’ta “Önlük Giyme Töreni”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitime yeni başlayan öğrenciler, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

ERÜ Tıp’ta “Önlük Giyme Töreni”

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen önlük giydirme törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile çok sayıda öğretim üyesi, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu yaptığı konuşmada, tıp eğitiminin zor ve uzun bir süreç olduğunu belirterek; “Bu önlüğü bugün ilk kez giydiniz, hayatınız boyunca da çıkarmayacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise öğrencilerden çalışmayı, okumayı, öğrenmeyi yaşam tarzı olarak görmelerini isteyerek; “Eğitiminiz diğer öğrencilerden biraz özellik arz eden bir eğitimdir. Burada en büyük yükümlülük size düşmektedir. Eğitim sürecinde, ustalarınızla bir arada olmaya, insana ve insanlığa hizmet edecek hekimler olarak, etik ve ahlaki ilkelere de uymanız gerekecektir.  Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.



Konuşmaların ardından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi, ikincisi ve üçüncülerine teşekkür belgesi ve hediyeleri takdim edildi.
Daha sonra öğrencilere, protokol ve akademisyenler tarafından beyaz önlükleri giydirildi.
Haber: Fatma URAL-Mehtap Karakaya YÖRÜK

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ERÜTIP FAKÜLTESİ
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