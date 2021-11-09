Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ'YE YENİ BİLGİSAYAR LABORATUARI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yenilenen binası ve Erasmus+ programı kapsamında öğrencilerin dil düzeylerini geliştirmek amacıyla Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Yüksekokul içerisine tefriş edilen bilgisayar laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

ERÜ'YE YENİ BİLGİSAYAR LABORATUARI

Düzenlenen açılışa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ömer Yıldız, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Genel Sekreter Yardımcısı Venhar Çokkeçeci ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 Açılışta konuşan Rektör Çalış, yaklaşık 6 Milyon TL harcanarak yenilenen Yabancı Diller Yüksekokulu binasının ve bilgisayar laboratuvarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, açılışı gerçekleştirilen laboratuvarın öğrenciler için güzel bir imkân olduğuna dikkat çekti.

Rektör Çalış konuşmasının ardından Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yenilenen binası ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından tefriş edilen bilgisayar laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Yüksekokul sınıflarında incelemelerde bulunan Rektör Çalış, öğrenciler ile de sohbet etti. 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Erciyes ÜniversitesiBilgisayar Laboratuarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.