ERÜ’DE BEN TARAMASI YAPILDI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Deri ve Zühveri Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Fark Et, Yok Et’ kampanyası çerçevesinde ben taraması yapıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Deri ve Zühveri Hastalıklar Polikliniği E Blok 1. Katı’nda ücretsiz gerçekleştirilen ben taramasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Deri kanserinin önlenmesine karşılık yapılan ben taramasında, vatandaşlar benlerini tarattı. Taranan benler doktorlar tarafından riskli olup olmadığına bakıldı.