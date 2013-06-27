Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ’DE BEN TARAMASI YAPILDI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Deri ve Zühveri Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Fark Et, Yok Et’ kampanyası çerçevesinde ben taraması yapıldı.

ERÜ’DE BEN TARAMASI YAPILDI
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Deri ve Zühveri Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Fark Et, Yok Et’ kampanyası çerçevesinde ben taraması yapıldı.
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Deri ve Zühveri Hastalıklar Polikliniği E Blok 1. Katı’nda ücretsiz gerçekleştirilen ben taramasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Deri kanserinin önlenmesine karşılık yapılan ben taramasında, vatandaşlar benlerini tarattı. Taranan benler doktorlar tarafından riskli olup olmadığına bakıldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.