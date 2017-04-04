ERÜ’de Bylock operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock programı kullandığı belirlenen Erciyes Üniversitesi'nde görevli 6 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Yapılan operasyonda gözaltı kararı alınanlardan H.İ.K., M.A., D.T., S.K., A.K. yakalanarak gözaltına alındığı, firarda olan B.D.E.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İHA

