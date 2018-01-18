ERÜ’DE ÇERKES AÇILIMI

Kayseri Kafkas escort antalya Derneği Başkanı Hayrettin Seyhan 2013 yılında Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Çerkes Dili ve Kültürü Bölümü’nün bazı sebeplerden dolayı 5 yıllık bir gecikmeyle aktif hale getirildiğini belirterek, “Dernek olarak bölümün açıldığı ilk günden itibaren mevcut problemlerin giderilmesi ve öğretim elemanı alınması hususunda var gücümüzle çalışmış, görüşmeler yapmış ve tüm süreci yakından takip etmiştik. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda 9 Ocak 2018 tarihinde Prof. Dr. Yiwan Zaual, Doç. Dr. İnchie İrina, Öğr. Gör. Paşti Madina ve Öğr. Gör. Kumuk Marina görevlerine başladılar. Bu güzel olayın gerçekleşmesine katkı sağlayan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Av. Mehmet Özhaseki’ye, değerli Kayseri milletvekilimiz Sayın Av. Hülya Atçı Nergis’e, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’e, Bölüm Başkanı Doç. Dr. antalya bayan escort Ali Küçükler’e, Kayseri Kafkas Derneği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.







Çerkes dilinin tanıtımı ve öğretilmesi için yıllarca mücadele ettiklerini ve gelişmelerden memnun kaldıklarını belirten Seyhan, ”Erciyes Üniversitesi, Çerkes Dili ve Kültürü bölümünün aktif hale gelmesi için sürecin son adımı olan 2018-2019 eğitim öğretim yılı bölüme öğrenci alımı ile ilgili çalışmalarımız halen devam etmektedir. 150 yılı aşan diaspora yaşantımızın önemli mihenk taşlarından birisi olarak nitelendirdiğimiz bu çalışmadan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Yeni eğitim döneminde öğrencilerimizi Çerkes Dili ve Kültürü Bölümü’ne davet ediyoruz” ifadelerini konyaaltı escort kullandı.

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