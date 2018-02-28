ERÜ’DE KUDÜS ETKİNLİĞİ

Türk Tarih Kurumu ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile 27 Şubat-02 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “100. Yılında Şehitlerimizin Anısına Kudüs Etkinlikleri” başladı.

Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler sergi açılışıyla başladı. Daha sonra Sabancı Kültür Sitesi’ndeki panele geçildi.







ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Kudüs’ün önemine vurgu yaptığı konuşmasında ;“Dünyanın en eski şehirlerinden birisidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), İslamiyet’in yayılmasında önemli bir nokta olan Kudüs’ten Miraç’a yükselmiş ve Mescid-i Aksa burada inşa edilmiştir. İslam kadar Yahudilik ve Hristiyanlık dinleri için kabul gören bazı yapıtaşları burada bulunmaktadır. Hz. İsa’nın burada çarmıha gerildiği rivayeti ve bu nedenle buranın Hac noktası olarak kabul görmesi Hristiyanlar için; Hz. Davud’un ele geçirmesi ise Kudüs’ü Yahudiler için anlamlı kılmıştır. 1516 yılında Osmanlı himayesine geçen ve 400 yıl Osmanlı İmparatorluğunun hakim olduğu kutsal kent Kudüs’ün bizim için ayrı bir önemi vardır. Dinimiz açısından önemi büyük Kudüs ilk kıblemizdir.







100. yılında Filistin, Gazze ve Kudüs cephe savunmasında şehit düşen tüm askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün kan ve gözyaşının hiç dinmediği Ortadoğu’da stratejik öneme sahip Kudüs, dinler arası barışın simgesi olması gerekirken son dönemde İsrail ve ABD’nin türlü oyunları ile adeta ateş çemberine döndürülmek istenmekte” dedi.

“1967 yılından itibaren Doğu Kudüs’ü işgal eden İsrail, Kudüs’ün tamamına hakim olmak isterken, ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz aylarda Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi, Kudüs’ün içerisinde bulunduğu durumu tamamen çıkmaza soktu.” diyen Rektör Güven; “Başta Türkiye olmak üzere, Müslüman ülkeler ile bazı Uluslararası örgütler bu karara haklı tepki gösterdi. Temennimiz, Kudüs’te biran önce barışın temin edilmesi ve Filistin halkının bu şehirde ellerinden alınan haklarının geri iade edilmesidir. Bunun için başta BM, NATO gibi uluslararası örgütlerin çifte standardı bir tarafa bırakıp, barış için çaba sarf etmesidir” diye konuştu.

Daha sonra panele geçildi. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık “Hazreti Ömer devrinden günümüze Kudüs kanunları”, Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu ise “Birinci Haçlı Seferi’nde ve Kudüs’ün Haçlılar tarafından zapt edilmesi” konusunu işleyerek katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikler 02 mart Cuma günü sona erecek.

(Haber-Foto: Ramazan Karakuş)