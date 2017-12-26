ERÜ’de servis ve yemek dayatması

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Merkezinde yapılan basın açıklamasında, Genel Başkan Mahmut Şahin, Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı ve Tüm-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Fırat ve Petrol İş Sendikası Genel Başkanı ve Tüm-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Celal Adıgüzel yer aldı.







Akıllara ziyan uygulama

Türkiye’deki kamu kurumlarının tamamında yemek ve servis ücretlerinin nakdi olarak çalışanlara ödendiğini ama Erciyes Üniversitesi’nde çalışanların maaşından kesildiğini söyleyen Mahmut Şahin, “Çalışanlar üniversiteye nasıl gideceklerine ve ne yiyeceklerini kendileri belirlerler. Fakat çok farklı bir dayatma var. Burada ayni yardım adı altında çalışanların ‘servisiniz de, yemeğiniz de bizden’ diyerek paraları kesiliyor. Nakdi olarak verilmiyor. Üniversitede çalışanların hiç birisi yemek ve servis ücretlerini bilmiyor. Çünkü hiç almadılar. Bu yemekten yiyip yemediğinin bir önemi yok. Servisi kullanıyor mu kullanmıyor mu? Umursamıyorlar. Kimisinin evi üniversiteye çok yakın yürüyerek gidiyor. Kimi bisikletiyle gidiyor. Zaten aldıkları asgari ücret; buradan biraz artırmak adına başka alternatifler veya evden götürdüğü bir dürümle yetinebilirken bunu bile ellerinden alıyorlar. Erciyes Üniversitesinin bu uygulaması akıllara ziyan… ‘Neden böyle bir uygulama yapılır? Burada çalışanın menfaati nedir? Ya da ayni yardım yapılıyorsa kimin menfaati vardır?’ sorularına Erciyes Üniversitesi’nin en yetkili ağzının cevap vermesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Taşeron çalışanlar neden işten çıkarıldı?

Son KHK ile taşeron işçilerin kadro alması için 4 Aralık itibariyle çalışıyor olması gerektiğini, söyleyen Şahin, “Erciyes Üniversitesi bu yasa kapsamında kadroya alınacak çalışanları 4 Aralık’tan önce işten çıkararak haksızlık yaptı. Taşeron kadrodan belli sayıda işçi işten çıkarıldı. OHAL döneminde işten çıkarılmanın şartları var. Hiçbir tutanak tutulmadan hiçbir gerekçe gösterilmeden bu işçiler neden işten çıkarılmışlardır. Eğer ERÜ bu işten çıkarılmanın nedenini söylemezse biz yine basın aracılığıyla bu işten çıkarılmalarının sebeplerini kamuoyuna açıklayacağız. Mahrem bilgi diye bize bırakmasınlar lütfen sebebini kendileri açıklasınlar. Bu insanların hakkının yenmesine bir eğitim kurumunun bu şekilde rıza göstermesi, ön ayak olması asla kabul edilemez. Üstelik bu işçilerin bir de sendikaları var. Çalışanların hangi sendikaya bağlı olduklarına bakmaksızın, bizim üyemiz olmamalarına rağmen bu işçilerin neden 4 Aralık’tan önce işten çıkarıldıkları için bu kadroya alınmadıklarının vebalini sormaya devam edeceğiz ama lütfen bu sorun bir an önce çözülsün. O işçiler işlerine geri döndürülsün. Belirli süreli bir sözleşmenin iptali askıda bulunması hakkıyla tekrar işe alınmaları sağlansın.” açıklamasında bulundu.

(Haber: Tuba Köksal)