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ERÜ'de Türkmen Rüzgarı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen ‘Kerkük’ten Anadolu’ya’ adlı konserde Türkmen sanatçılar sahne aldı.

ERÜ'de Türkmen Rüzgarı
ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde nevruz kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ‘Kerkük’ten Anadolu’ya’ isimli konsere Vali Vekili Davut Haner, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, öğrenciler ve davetliler katıldı. Konserde sahne alan ‘Türkmen Üçlüsü’ adlı grup Türkmen Türküleri’ni seslendirdi.
Konseri izleyen öğrenciler, söylenen türkülere eşlik etti ve eğlenceli bir vakit geçirdi. Bazı öğrenciler de türküleri kayıt altına aldı.
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