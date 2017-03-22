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Erzincan'da Silah Sesi Polisi Alarma Geçirdi, Operasyon Başlatıldı

Erzincan'da, görevden dönen polis konvoyunun geçişi sırasında silah seslerinin duyulmasının ardından polise yönelik taciz ateşi ihtimaline üzerine bölgede, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.

Erzincan'da Silah Sesi Polisi Alarma Geçirdi, Operasyon Başlatıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir süre önce  Tunceli'deki bir görev için söz konusu kente hareket etti. Görevlerinin iptal edilmesi üzerine dönüşe geçen ekiplerin bulunduğu konvoyun geçişi sırasında, Erzincan-Sivas Karayolu'nun Sakaltutan Geçidi mevkisinde, yakındaki arazide henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen birkaç el silah sesi duyuldu.

 

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Konvoyu durdurup gerekli tedbirleri alan polislerin durumu bildirmesiyle bölgeye zırhlı araç desteğindeki çok sayıda polis ve jandarma özel harekat timinin de yer aldığı güvenlik güçleri sevk edildi.
"DRONE" İLE ARAŞTIRMA YAPTILAR

Teröristlerce polis konvoyuna yönelik taciz ateşi olabileceği ihtimaline karşın bölgede arama tarama faaliyeti başlatan ekipler, "Drone" ve arama kurtarma köpekleri eşliğinde havadan ve karadan araştırma başlattı.

YETKİLİLER İNCELEME YAPTI

Herhangi bir yaralı ya da polis araçlarında hasarın olmadığı olay sebebiyle İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl  Jandarma Komutanı Albay Tümay Özgür de bölgede inceleme yaptı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu devam ediyor. (son dakika)

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