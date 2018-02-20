Esad'a bağlı güçler Afrin'e girmeye başladı

Hawar Haber Ajansı, (ANHA) Suriye ordusuna bağlı halk savunma birliklerinin Suriye’nin sınırını savunmak üzere Afrin'e geçtiğini aktardı. Syrian Civil War Map'in YPG kaynakları da, Afrin'e gidenlerin gönllü "yerel milis güçleri" olduğunu ve "Afrin halkı ve Suriye'nin birliği için savaşacaklarını" söyledi.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan YPG Afrin Sözcüsü Brusk Haseke de Suriye hükümet güçlerine bağlı askerlerin Afrin halkına yardım etmek için Afrin'e girdiğini söyledi. Haseke, ''Suriye ordusunun Afrin'e girdiği iddiaları doğrudur. Suriye ordusuna bağlı askeri güç, YPG'nin yanında Türk askeri ve ÖSO'ya karşı savaşmak için bugün Afrin'e geldi. Afrin halkına yardım etmek ve savunmak için girdiler. Ne kadar askerin girdiği konusunda rakam veremeyiz. Bu askeri meseledir.'' açıklamasında bulundu.

Al Masdar ise Halep’teki bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye hükümetine bağlı güçlerin Afrin yakınlarındaki al Zahra ve Nubl’da beklemede oldukları iddia etmişti. Ajans, birliklerin talimat beklediğini aktarmıştı.

Askeri kaynak, dün Halep’ten Afrin’e giriş yapanların ise Şeyh Maksud mahallesindeki YPG güçleri olduğunu söylemişti.

YPG/PYD ile Suriye hükümetinin henüz anlaşma şartları konusunda uzlaşmaya varamadıkları belirtildi. Suriye hükümetinin Kürt güçlerinin ağır silahlarını teslim etmesini şart koşması anlaşmazlığın temelini oluşturuyor. Silahların teslimi, kentin Şam kontrolüne geçmesi anlamına geliyor.

Suriye rejimine bağlı güçlerin Afirn'e gireceği iddiası dünden beri iddia olarak medyaya yansıyor. İlk olarak Reuters haber ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın YPG ile Afrin'de Türkiye'ye karşı güçlerini birleştirme noktasında anlaşma sağladığını iddia etti.Ancak YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Ardından Suriye devlet televizyonu El İhbariye, pazartesi günü Suriye ordusunun kısa süre içerisinde Afrin'e gireceğini açıkladı, Suriye Devlet Ajansı SANA da söz konusu iddiayı doğrulayan bir haber geçti.

PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna gelip sınırlarını koruması için bizim tarafımızdan yapılan bir çağrı var" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok; YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz'' açıklamasında bulundu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Suriye Resmi Haber Ajansı SANA Suriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiyse de bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır. Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır. Böyle bir adımın Türkiye, Suriye ve bölge için önemli sonuçları olacaktır. Suriye rejiminin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar" değerlendirmesinde bulundu.

Gece saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Putin'e "Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur" mesajı verdiği bildirildi. Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada ise önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılmaya başlatılacağını bildirdi. Erdoğan, açıklamasında "Rejim güçlerinin ilerleyişi durdu" ifadesini kullandı.

Tartışmalar sürerken Rusya'dan da arabuluculuk çağrısı geldi. İlk olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından dile getirilen öneri Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov' tarafından da diyalog çağrısı şeklinde yinelendi.

Lavrov da en son olarak ülke ismi vermeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye ordusunun İdlib'deki harekatını durdurmaya çalışan ülkelerin asıl amacının Nusra Cephesi'ni desteklemek olduğunu söylemişti.

(t24.com.tr)