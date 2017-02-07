"Eşime kızınca Bank Asya'ya para yatırdım"

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Korkmaz, İsa Pekdoğan, Hüseyin Değirmenci, Kemal Çakır, Mehmet Binkök, Mehmet Kaya, Mehmet Ali İregöl, İlyas Uzun, Hüseyin Özdemir ve Mehmet Davut Selvi ile avukatları katıldı.



Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin Değirmenci'nin tahliyesine ve diğer sanıkların yargılamalarını uzatacağı için dava dosyasının ayrılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise tutuklu eski polisler Erdal Kaya, Ekrem Erol, Ahmet Aktaş, Dursun Şahin, Ercan Karaisa, Eray Bekdil, Erol Yaya ve Erdal Aktaş ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Abdülkadir Çokgez ve Davut Ekiz ise Ödemiş Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.



Sanıklar, kimlik tespitinin ardından yaptıkları savunmada, haklarındaki iddiaları reddetti ve FETÖ dahil hiçbir terör örgütüyle ilişkileri olmadığını ileri sürdü.



Komiser yardımcısı olduğunu belirten tutuklu sanıklardan Ekrem Erol, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İzmir'de düğün izninde bulunduğunu belirtti.



Darbe girişimin ardından izinlerin iptal edilmesi üzerine görev yaptığı Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki amirlerini arayarak kente dönmek istediğini söylediğini aktaran Erol, "Düğün yapacağım için 'Senin gelmene gerek yok, düğününü yap' dediler ama 19 Temmuz'da gözaltına alındım. Silahım bile yanımda değildi, Kayseri'de, Gasp Büro Amirliğindeki dolabımda kilitliydi. Böyle bir örgüte üye olsam silahımı neden yanıma almayayım." dedi.



Sanıklardan Davut Ekiz ise ev almak için bir bankada vadeli hesap açtırdığını ve para biriktirdiğini söyledi.



Eşinin, faiz dolayısıyla buna karşı çıktığını savunan Ekiz, "Eşim parayı, faizsiz olduğu için katılım bankalarına yatırmamı istiyordu. Bu nedenle sık sık tartışıyorduk. Bir gün kendisine kızıp parayı çektim ve 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'nın durumunu bildiğim halde götürüp buraya yatırdım. Eşime, 'para gitsin de sen de kurtul ben de kurtulayım' dedim. Bir anlık kızgınlıkla yatırdım." iddialarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

AA