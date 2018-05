Eşini iş kazasında kaybeden Tanrısevdi:

Tüm-İş Konfederasyonu 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı sebebiyle geçen sene çalıştığı fabrikada boya ve tinerden zehirlenerek yaşamını yitiren Ahmet Tanrısevdi’yi mezarı başında andı. Anlamlı 1 Mayıs programında konuşan işçinin eşi Firdevs Tanrısevdi “işverenler orada bir can gitmesini umursamadılar. Bana taziyeye bile gelmediler. Ben onlardan maddi değil manevi destek istedim. Eşim vefat ettiğinde 38 yaşındaydı. Gerçekleri bildikleri halde gizliyorlar. Allah büyük. Hakkımı helal etmiyorum.” dedi.





Tanrısevdi'nin İldem Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına Tanrısevdi'nin ailesi ve yakınları ile SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Tüm-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Muhtarlar Derneği, Tüm İş Konfederasyonuna bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası yer aldı. Program Kuran tilaveti yapılması ve dua okunması ile başladı.







“Yaralara merhem oluyoruz”



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özer, Tanrısevdi ailesinin yaralarını sarmaya her zaman hazır olduklarını belirterek “Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak bizim hedef kitlemizde yaralı hasarlı insanlar var. Kim dara düşmüş kim dertli bunlarla ilgileniyoruz. Yaralara merhem olan bir bakanlığımız var. Kalbimizin sadece vücuda kan pompalamak gibi bir görevi yok; bu kalbin çok önemli bir işlevi var. İnsan olduğumuzu merhameti bize öğretiyor. Rahmetli işçimizin mekânı cennet olsun, ailesine de başsağlığı diliyorum.” şeklinde konuştu.







“İşçinin emeği olmadan işveren olamaz”

Evine ekmek götürürken, ekmek mücadelesi verirken hayatını kaybeden birisinden daha şerefli birisi olmadığını söyleyen SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, “Ahmet kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bugünün, bütün toplum tarafından anılmasını ve kutlanmasını istiyorum. Çünkü işçi ve işveren toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlamda işçinin emeği olmadan işveren olamaz, işverenin sermayesi olmadan işçi olamaz. Dolayısıyla işçilerimizin daha yaşanabilir, daha katlanılabilir bir yaşam mücadelesinde bir yerlere gelmesini istiyoruz. Bütün işçilerimizin ve çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.









“Olaya sadece bir meta gözüyle bakılıyor”

Tüm iş Konfederasyonun Genel Başkanı Mahmut Şahin de işçi bayramının tam anlamıyla kutlanmadığını belirterek, “Adı her ne kadar bayram olsa da, işçinin hakkını tam alacağı zamana kadar bu bayramı kutlamak çok da doğru değil. İşçilere tatil olması gerekir ama herkese tatil, sadece işçiler çalışıyor ama işçiler bunun karşılığını alamıyor. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer 1 Mayıs’ın adı İşçi Bayramı ise biz sürekli iş kazasında ölen bir işçinin yalnız bırakılan ailesinin yanında oluyoruz. Olaya sadece bir meta gözüyle bakılıyor. Bir işçi öldüğünde fabrikalarında malzemelerden birisi azalmış gibi bakıyorlar. Bir insan hayatını o malzemelerden daha yukarıda tutmak gerektiğini inşallah bir gün anlayacaklar. Onun farkındalığını oluşturana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.







“Hakkımı helal etmiyorum”



İş kazasında hayatını kaybeden Ahmet Tanrısevdi’nin eşi Firdevs Tanrısevdi ise, “eşim çelik kapı fabrikasında çalışıyordu. İş yerinde sürekli boya ve tiner bulunan ortamda kalıyordu. Zehirlenerek hayatını kaybetti. Oranın bir işçisi, benim 3 çocuğumun babasıydı. Ama işverenler orada bir can gitmesini umursamadılar. Bana taziyeye bile gelmediler. Ben onlardan maddi değil manevi destek istedim. Eşim vefat ettiğinde 38 yaşındaydı. Gerçekleri bildikleri halde gizliyorlar. Allah büyük. Hakkımı helal etmiyorum.” dedi.











Konuşmaların ardından Ahmet Tanrısevdi'nin mezarına karanfil bırakıldı.



Haber-Foto: Tuba Köksal