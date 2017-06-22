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Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı

Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı

Paralel ihanet çetesi FETÖ/PDY örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski Ak Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı. Şükrü Önder polis kökenli olup İl Emniyet Müdürlüğü de yapmıştı.

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 2002-2007 yıllarında Yalova Milletvekilliği yapan Şükrü Önder'i gözaltına aldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ile 2002-2007 yıllarında Yalova milletvekilliği yapmış emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edilmesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında gözaltına alınmıştır." (GÜNEŞ.COM)

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