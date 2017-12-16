ESKi KOMANDOLAR KAYSERi’YE AKIN ETTi

17 Aralık 2016 tarihinde Talas Bulvarı üzerinde bulunan Erciyes Üniversitesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, hain saldırıda 15 asker şehit olurken 55 asker de yaralanmıştı. Beykoz Belediyesi öncülüğünde ülke genelinden yaklaşık 800 eski komando, 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşen askerleri anmak için Kayseri’ye geldi. Köşk Kışla’dan hareket eden grup, marşlar eşliğinde Talas Bulvarı üzerinden yürüyerek, patlamanın meydana geldiği Erciyes Üniversitesi önündeki otobüs durağına geldi. Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan eski komandolar adına 1965/1 tertip Erdem Eren bir konuşma yaptı. Vatani görevin teskere ile son bulmadığını ifade eden Eren, 17 Aralık şehitlerini rahmetle andıklarını söyledi. Eren, “Ben de burada pek çok arkadaşım gibi Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda komando olarak vazifemi yapmıştım. Ancak, vatan vazifemiz aldığımız teskere ile son bulmuş değildir. Bir Türk’ün vatana hizmeti asla bitmez. Çünkü ömür biter, bu aşk, bu sevda bitmez. Bugün burada toplanışımız bunun ispatıdır. Çok kıymetli vatan sevdalısı şehitlerimizin de ne vatan sevdası bitmiştir, ne de vatana hizmetleri. Çünkü onlar, ölümsüzdür. Onlar, peygamber sancağı altında toplanan onurlu, şanlı, şerefli evlatlarımızdır. Bu nedenledir ki bu kıymetli canlar ve onların sevdikleri bahtiyardırlar. Onurlu evlatların, onurlu aileleri; vatan ve Türk Milleti size minnettardır” ifadelerini kullandı. Erdem Eren Konuşmasının ardından 17 Aralık Şehitleri için yazdığı şiiri okudu.

Kayseri gazisi 1 yıl sonra patlamanın olduğu yere geldi



Saldırının olduğu otobüste bulunan ve yaralanarak gazi olan Gaziantepli Hakan Şimşekyakar da 1 yıl sonra patlamanın olduğu durağa geldi. Burada gaziler adına konuşma yapan Şimşekyakar, kanlarının son damlasına kadar vatanı ve Türk Milletini koruyacaklarını kaydederek, “Hain saldırıyı unutturmamak için hep birlikte buraya geldik. 15 şehidimizi rahmetle anıyoruz ve her zaman anacağız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. O bomba bize değil devletimize patladı, bizim bedenlerimiz siper oldu. En çok istediğimiz şu, bizleri unutmayın. Vatan hainlerine böyle ufak tefek şeylerle yılmayacağımızı göstermek için buraya geldik. Kanımızın son damlasına kadar canla, başla devletimizi, milletimizi koruyacağız” dedi.



Anma programının ardından grup, Zincidere 1. Komando Tugayı’na geçti.

İHA