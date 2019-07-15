Etkinlikler Kartal Şehitliği’nde başladı

Şehitlikte düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adalet ve Komisyon Başkanı Dursun Büyükbaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, vali yardımcıları ve kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.



Törene sadece bir vekil katıldı

Şehitlikteki programa Taner Yıldız’ın dışında AK Parti’den hiçbir milletvekili, MHP, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri ile siyasi parti başkanlarının katılmaması dikkat çekti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programı kapsamında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven tarafından dua edildi.

Dua sonrası Kayseri protokolü şehitliklere karanfil bırakarak, şehit aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilediler.

Buradaki törenin ardından protokol üyeleri Asri Mezarlık’taki Polis Şehitliği’ne geçti. Şehit ailelerinin şehitlerin başında dua edip, gözyaşı döktükleri görüldü.



“Her 15 Temmuz’u daha çok daha diri kutlamamız lazım”

Yaptığı açıklamada Türk Milletinin darbe girişimine karşı vatanı ve bayrağı için tankların önüne yattığını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Biliyorsunuz terör örgütü FETÖ bundan 3 yıl önce hain bir darbe girişiminde bulundu. Bunun üzerinden 3 yıl geçti ve bu hain darbe girişimi bu büyük milletin kahramanlığı ve imanıyla akamete uğratıldı. Biz unutmama adına her 15 Temmuz’u daha çok daha diri kutlamamız lazım. Bu etkinlikleri gelecek nesillere de aktarma adına çok çalışmalıyız ve gençlerimizi milletimizin bu hainliklere karşı diri tutabilmek için sürekli bunları gündem de tutmamız lazım. Çünkü biz biliyoruz ki bu büyük millet ecdadından aldığı güç ve ilhamla kendisine yapılacak her türlü ihaneti akamete uğratacaktır. Tarihte bunun birçok örneği vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de büyük milletimiz ellerine şanlı bayrağını aldı ve tankların altına yattı. Kurşunların önüne kendini siper etti. Hiçbir millet böyle bir ihanet karşısında bu cesareti gösteremez. Bu nedenle 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Vefat eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum, hayatta olanlara sağlık diliyorum. Bizler bir ve beraber olmalıyız ki bu tür hainliklere karşı çok kolay karşılık verelim ve üstesinden gelelim diye. Bunun ilacı birlik ve beraberliktir. 15 Temmuzda bunu gördük milletimizin hepsi sokaklara çıktı. Niye çıktılar vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için. Çünkü biz bunlara karşı yapılan bir saldırıyı asla kabul etmeyen bir milletiz. Bu cennet vatanı kendimize yurt edindiğimizden beri birçok ihanet ve saldırıyla karşılaştık. Ama her defasında bu büyük millet galip geldi. İstiklal marşımızda söylendiği gibi biz korkmayan bir milletiz” ifadelerini kullandı.



“Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız bizim bereketimiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ise konuşmasında böyle bir ihanetin daha önce hiç görülmediğini söyleyerek sözlerine şunları söyledi: “15 Temmuz şehitlerimizin hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu sabah havaalanında şehitlerimizden bir tanesini Niğde’ye uğurladık. Allah ailesine sabır versin ve güçlerini arttırsın. İnşallah bizler için canını feda ettiği bu vatanın kıymetini bilmekte bizlere nasip olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız herkesin söylediği gibi bizim bereketimiz. Ama 15 Temmuz’u da özel bir gün olarak hepimizin gönlünde özel bir yeri olmalı ve var. Çünkü ihanetin böylesini Türk milleti hiçbir tarihte görmemiştir. Düşmanı görmüştür ama sizin gibi gözüküp sizden olduğunu söyleyip sizin değerlerinizi istismar edip daha sonra da bu milletin imkanlarıyla bu millete ihanet etmeyi izah edecek hiçbir şey yok. Duyduğumuz bu selalar vefat edenlerin üzerine okunurdu. Ama bu selalar bizim dirilişimiz oldu. Bu milletin bütünleşmesine vesile oldu. Allah bayrağımıza, milletimize, devletimize ve dinimize sahip çıkma duygusunu elimizden almasın ve bu duygularla bizleri yaşatsın.”





