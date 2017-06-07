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Ev taşır gibi hırsızlık yaptılar

Kayseri’de ev taşırmış gibi hırsızlık yapan şahıslar rahatlıklarıyla ‘pes’ dedirtti.

Ev taşır gibi hırsızlık yaptılar
 13 ev ve işyerinden 145 parça eşya çalan 2'si kadın 4 kişi önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 





Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde son bir ayda meydana gelen 7 ayrı bayan ve erkek kuaförü, 2 ayrı market, 2 ayrı inşaat ofisi ve 2 ayrı bağ evi ile ikamet olmak üzere meydana gelen toplam 13 hırsızlık olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.




Kurulan özel ekiple yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede olayların şüphelisi olarak E.G., B.N.T, A.H., N.A. ve F.N.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların olaylarda kullandığı öne sürülen otomobilde 145 parça çalıntı malzeme ele geçirildi. Şahıslar ifadelerinde çalıntı malzemeleri N.A.’ya uyuşturucu madde karşılığında sattıklarını söylemeleri üzerine N.A.’nın çiftliğinde arama yapıldı. Burada yapılan aramalarda ekipler tarafından 40 parça laptop bilgisayar, televizyon, televizyon kumandaları ve elektronik eşyalar ele geçirildi. E.G., B.N.T, A.H. ve F.N.Y., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde kullandıkları için ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de işlem yapılan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.A.’nın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, şahısların işyerlerinden hırsızlık yaparken görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kameralara takılan görüntülerde bir kuaföre giren hırsızlar, topladıkları malzemeleri rahatlıkla arabalarına götürüyor. Bir diğer görüntüde ise kapıyı kırarak işyerine giren hırsızlar yazar kasadaki paraları teker teker toplayamayınca kasanın para çekmecesini çıkartarak götürüyor. (İHA)


 
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