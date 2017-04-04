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“Evet veya hayır diyeceklere saygı gösteriyoruz”

Bağımsız milletvekilleri Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu, halk oylaması çalışmalarını Kayseri'de sürdürdü. 

“Evet veya hayır diyeceklere saygı gösteriyoruz”
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Kayseri Bağımsız Milletvekili Halaçoğlu, Kayseri Demokrasi Platformu tarafından İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, halk oylamasında "evet" veya "hayır" diyeceklere saygı gösterdiklerini belirtti.

Halaçoğlu, "Anayasa diye önümüze getirilen 18 maddenin dışında daha birçok madde var. Bu anayasa, Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyetinin kaldırılmasına yönelik anayasadır. Biz doğruyu anlattığımız zaman bizlere konuşacak salon vermiyorlar." dedi.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ ise, sandığa gidecek her ferdin Türk milletinin evladı olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik temennisinde bulunan Özdağ, "El-Bab'da savaşan yiğitlerimizin arasında anneleri 'evet' diyen de var 'hayır' diyen de var. Yarın da öyle olacak. 'Evet' diyenlere de 'hayır' diyenlere de saygı gösterin." diye konuştu.
AA
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