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Evlenme ve boşanmalar azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Kayseri’de 2017 yılında  evlenmelerde yüzde 1,8, boşanmalarda ise yüzde 3,2 azalma oldu.

Evlenme ve boşanmalar azaldı

Türkiye istatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılında 594 bin 493 iken 2017 yılında yüzde 4,2 azalarak 569 bin 459 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2016 yılında 126 bin 164 iken 2017 yılında yüzde 1,8 artarak 128 bin 411 oldu. Boşanmaların 2017 yılında yüzde 38,7’si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,7’si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Kayseri’de ise 2017 yılında  evlenmelerde yüzde 1,8, boşanmalarda ise yüzde 3,2 azalma oldu.
 
Suriyeli gelin, Alman damat
Yabancı gelinlerin sayısı 2017 yılında 20 bin 972 olup toplam gelinlerin yüzde 3,7’sini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 19,4 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Yabancı damatların sayısı 2017 yılında 3 bin 782 olup toplam damatların yüzde 0,7’sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 36,5 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı.
 
Kurum Haberi

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