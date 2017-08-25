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Facebook’tan AK Parti engeli 

Sosyal paylaşım ağı Facebook, “AK Parti Türkiye” isimli sayfanın yöneticilerine bir mesaj göndererek, Facebook Topluluk İçerikleri’ne uymayan paylaşımlara devam edilirse, “Sayfanız kalıcı olarak yayından kaldırılabilir” mesajı gönderdi. Yaklaşık 95 bin takipçisi olan sayfanın yöneticilerinden Ergün Sezer bu duruma tepki gösterdi.

Facebook’tan AK Parti engeli 

95 bin takipçisi olan “AK Parti Türkiye” adlı Facebook sayfası yöneticilerine uyarı mesajı geldi. Gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:




“Siz veya bu sayfanın diğer yöneticileri;  Facebook Topluluk Standartlarına uymayan içerikler paylaşmaya devam ederse, AK Parti Türkiye sayfanız kalıcı olarak yayından kaldırılabilir.



 İsterseniz, içeriğini incelerken AK Parti Türkiye sayfanızı geçici olarak yayından kaldırabilirsiniz. Çalışmanızı tamamladığınızda sayfanızı yeniden yayınlayabilirsiniz.” 



Sayfanın yöneticilerinden Ergün Sezer Facebook’un bu uyarı ve engeline bir anlam veremediklerini söyleyerek yasağa tepki gösterdi. Diğer sosyal medya hesaplarında da zaman zaman benzer sıkıntılar yaşadığını dile getiren Sezer, mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.
Haber: M. Furkan Şahin
  

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ergün sezer 4 saat önce

Solcular, Ateistler, Laikler, Kemalistler, İslam-Vatan-Millet-Allah-Din Düşmanları resmen sosyal medyayı işgal etmiş durumdalar. Ve aynı zamanda olağanüstü bir dayanışma içerisindeler. Kendilerinin haricindekilere yaşam hakkı tanımayanların sürekli şikayeti üzerine malum karakter yoksunu sosyal medya yöneticileri de doğal olarak onlarla birlikte.

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serhad kenan 2 saat önce @ergün sezer

iman mücadelesinin artık sosyal medya ayağı da var.. Allah yardımcımız olsun.

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