Facebook’tan AK Parti engeli 

95 bin takipçisi olan “AK Parti Türkiye” adlı Facebook sayfası yöneticilerine uyarı mesajı geldi. Gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:









“Siz veya bu sayfanın diğer yöneticileri; Facebook Topluluk Standartlarına uymayan içerikler paylaşmaya devam ederse, AK Parti Türkiye sayfanız kalıcı olarak yayından kaldırılabilir.







İsterseniz, içeriğini incelerken AK Parti Türkiye sayfanızı geçici olarak yayından kaldırabilirsiniz. Çalışmanızı tamamladığınızda sayfanızı yeniden yayınlayabilirsiniz.”







Sayfanın yöneticilerinden Ergün Sezer Facebook’un bu uyarı ve engeline bir anlam veremediklerini söyleyerek yasağa tepki gösterdi. Diğer sosyal medya hesaplarında da zaman zaman benzer sıkıntılar yaşadığını dile getiren Sezer, mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Haber: M. Furkan Şahin

