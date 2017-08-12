“Faili meçhuller aydınlatılabilir”

Mazlumder Kayseri Şube Sekreteri Mustafa Kurban tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yakın tarihte Bakanlar Kurulunda değişiklikler yapıldı. Bazı bakanların yerleri değişti, bazı bakanlar görevden alındı, bazı bakanlıklara da yeni atamalar yapıldı. Önemli bakanlıklardan biri olan Adalet Bakanlığına Ak Partinin hukukçu kurmaylarından yeni anayasa hazırlık komisyonunda Ak Partiyi temsil eden Abdülhamit Gül getirildi. Adalet Bakanının değişmesiyle birlikte yakın tarihte ülkemizde yaşanan aydınlatılıp, failleri adalet önüne çıkarılıp hesabı sorulamamış bazı katliam ve zulümlerin aydınlatılması umudunu da ortaya çıkardı. Şöyle ki; 2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta meydana gelen 37 vatandaşımızın bir kısmının yanarak, bir kısmının kurşunlanarak hayatını kaybettiği, fail diye yakalanan bugüne kadar haklarında hiçbir delil bulunmayan 30’a yakın vatandaşın 24 yıldır hapislerde çürütüldüğü katliamın gerçek katillerinin bulunarak adalet önüne çıkarılması, hapistekilerin de adalet önünde yeniden yargılanması. Sivas katliamından 3 gün sonra 5 Temmuz 1993 günü Erzincan ili Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyünde yaşanan 33 vatandaşımızın bir kısmının yakılarak, bir kısmının kurşunlanarak hayatını kaybettiği vahşi katliamın sanıklarının derhal bulunup adalet önüne çıkarılıp, yaptıkları katliamın hesabının sorulması. Aralık 2011’de Şırnak ili Uludere İlçesi Roboski Köyünde hava kuvvetlerinin bombalaması ile yaşanan 34 Türkiye vatandaşının hunharca katledildiği katliamın faillerinin bulunup adalet önüne çıkarılıp hesabının sorulması, devletin bu töhmetten kurtarılması. Bunların yanında Cumhurbaşkanının yaşlanma ve hastalık sebebiyle mahkumları affetme yetkisinin 12 Eylül, 28 Şubat ve Sivas olayları davalarından dolayı haksızca ve hukuksuzca cezaevinde yatmakta olan mahkumlar için kullanılarak bu mazlumların hürriyetlerine kavuşturulması. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak, mazlumların hamisi olarak bildiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve adaletli bir hukukçu olarak bildiğimiz adalet bakanı Abdülhamit Gül’den beklentimiz, toplumun yukarıda bahsettiğimiz haklı taleplerini dikkate almalarıdır.”



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