Faili meçhuller bir bir aydınlatılıyor! 

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde 24 yıl önce kaybolan bir şahsın dosyasını yeniden incelemeye alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dedektif gibi çalışarak 80 yaşındaki bir baba ile 48 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. Sorgularında suçunu itiraf eden baba oğlun gösterdiği portakal bahçesinde yapılan kazıda 24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman’a ait olduğu değerlendiren kemikler bulundu.



Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında Sultanhisar Atça’da yaşayan ve manavlık yapan Mehmet Kahraman, bir anda ortadan kayboldu. 24 yıl önce Mehmet Kahraman’ın yakınlarının kayıp müracaatını araştıran güvenlik güçleri olaydan bir sonuç alamayınca dosya kapandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın ve Cinayet Büro Amiri Mirsat Pulat’ın başında bulunduğu ekip tarafından 24 yıllık dosyayı yeniden incelemeye alan ekipler, 24 yıl öncesine giderek Mehmet Kahraman ile irtibatı olan herkesin ifadesine başvurdu. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonunda ekipler tarafından ifadesine başvurulan ve 1994 yılında Atça’da Mehmet Zengin’e arazi komşuluğu yapan 80 yaşındaki Ziya Y. ile 48 yaşındaki oğlu Erdal Y.’nin ifadesine başvuruldu.





SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER



İfadelerinde suçlarını itiraf eden baba oğlun gösterdiği yerde Cumhuriyet Savcılığının izni ile iş makinesiyle kazı yapıldı. O dönem Mehmet Kahraman’ı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle av tüfeği ile vurup öldürdükten sonra bahçede açtıkları çukura gömdüklerini itiraf eden baba oğlun gösterdikleri yerde yapılan kazıda kemik parçaları ele geçirildi. 24 yıldır kayıp olan Mehmet Kahraman’a ait olduğu düşünülen kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Baba oğul, 24 yıl önce işledikleri cinayet gerekçesiyle tutuklanma talebi ile Nazilli Adliyesine sevk edildi.





KAYSERİ'DE DE 10 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET ÇÖZÜLMÜŞTÜ



Kayseri'de de faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekip, 10 yıl önce işlenen ve faili bulunamayan cinayeti özel çalışmaların ardından çözmüştü. 2005 yılında bir kuyu içinde bulunan ve teşhis edilemeyecek durumdaki cesetle ilgili çalışmaya başlayan ekip, cesedin Melahat B'ye ait olduğunu tespit etmiş ve kadının kablo ile boğularak öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından özel ekip, teknik ve saha çalışmalarına ağırlık vermişti.



Öldürülen kadının 1993'te zina suçundan yakalanıp cezaevine girdiğinin tespitinin ardından ise araştırma başka bir boyuta taşınmış, kadının ailesi üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran görevliler, Kayseri'nin yanı sıra Antalya ve Ankara'da bununla ilgili incelemeler yapmıştı.



Yoğun çalışmaların ardından olayla ilgili olarak kadının eski eşi ve oğlu yakalandı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





ANKARA'DA DA ÖZEL EKİP KURULDU



Başkentte de Emniyet Müdürlüğünde faili meçhuller ile ilgili özel ekipler kuruldu. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan (24) ve Rus asıllı sevgilisi Elena Radchikova (23) 2 yıl önce Eryaman'daki evlerinin önünde cinayete kurban gitmişti.



Polis 2 yıldır aydınlatılamayan cinayeti çözmek için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni bir çalışma başlattı.



Deneyimli cinayet polislerinden oluşturulan ekip, Demirarslan ve sevgilisini tüfekle vurarak öldüren zanlının yakalanmasına çalışıyor. (http://www.turktime.com)