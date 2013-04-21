FAK-FUK-FON DAVASINDA REKOR CEZA

Kayseri Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Ahmet Y. ve Bayram Ö. ile tutuksuz yargılanan sanıklar Refik Y., Abdulkadir Ş. ve Aysel K. ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda sanık Ahmet Y.'ye 16 yıl 5 ay hapis cezası ve 45 bin 65 TL para cezası verdi.

Mahkeme Bayram Ö.'ye 16 yıl 5 ay hapis cezası 582 bin TL para cezası verirken, tutuksuz sanık Refik Y.'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası 1 milyon 146 bin TL para cezası, tutuksuz yargılanan Abdulkadir Ş.'ye ise 4 yıl 15 ay hapis cezası 45 bin 60 TL ise para cezası verildi.

Duruşmaya katılmayan Ali M.ve Fahri O.'ya 3 yıl 9’ar ay hapis cezası ve 22 bin 560 TL, tutuksuz yargılanan Aysel K.'ye ise, 1 yıl 4 ay hapis cezası ve 92 bin 300 TL para cezası verildi.