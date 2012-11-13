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Fatma Oytun Tekrar Seçildi

Kayseri Bedenselliler Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Fatma Oytun Tekrar Seçildi
Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Fatma Oytun, tekrar başkanlığa seçildi. 32 kişinin katıldığı Genel Kurul toplantısında Faaliyet ve denetleme raporları okundu. Ardından seçin yapıldı. Fatma Oytun başkan, İbrahim Taşkıran, Vecihe Yıldız, Abdullah Sönmez, Hakan Duman, Murat Oytun ve Şenol Yılmaz da yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi.
Genel Kurul’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde TV programları, basın açıklaması ve engelliler için bir eğlence düzenlenmesine karar verildi.
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