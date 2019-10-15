FEN LİSESİ’NDE NELER OLUYOR

ÖĞRENCİYE BASKI İNTİHAR ETTİRDİ
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nde kız ve erkek öğrencilerin uzun bir süredir aynı masada dahi oturtulmasına izin verilmediği, bahçede birlikte dolaşan kız ve erkek öğrencilerin hemen uyarıldığı iddia edilirken ‘Ezilen Veliler’ imzalı ortak metinde, “Bu baskılara dayanamayan E. isminde bir kız öğrenci intihar etti ve idare hemen kızın erkek arkadaşını okula çağırıp elinden zorla ‘E.’nin intiharından ben sorumluyum’ diye yazı alındı. Okulda çocuklar sürekli baskı altında tutuluyor” denildi.
İNTİHARIN SEBEBİ BASKI DEĞİL
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Müdürü İsmail Kaya iddialara ilişkin sorumuza şu yanıtı verdi: “Okulda olduğu iddia edilen baskılar falan hepsi yalan, iftira. Eğer böyle bir şey varsa veliler gelip bana söylesinler, anlatsınlar. İntihar eden kız öğrencinin ise baskıyla falan alakası yok onun intihar sebebi başka. Ailesi her şeyi biliyor. O konuda hem idari hem de sağlık açısından ne yapılması gerekiyorsa bunları yaptık ancak size bunlarla ilgili hiçbir bilgi veremem” diye konuştu.
KESİNLİKLE SORUŞTURMA AÇILACAK
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nde meydana gelen intihar olayının ardından iddialar havada uçuşurken bu konu hakkında görüştüğümüz Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Öğrencinin intihar olayından haberim yok, velilerin yazdığı iddia edilen şikayet metni bana da geldi. Gerçekten veliler mi yazmış ona da bakmak lazım. Ayrıca bu konuda soruşturma açacağım her halukarda, konuyu kesinlikle bir soruşturma konusu haline getireceğim, inceleyim durumu. Veliler diye yazılmış ama bunu teyit etmek lazım. İddialar bazen olabiliyor, araştırıp ondan sonra konuşmak lazım” dedi.
ANKARA’DA TOPLANTIDAYDIM
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Ankara’da toplantıda olduğu için gelişmelerden haberinin olamayabileceğini belirterek, “Bu okulla ilgili iddialar ilk defa geliyor gündeme ve bana. Ben Ankara’da toplantıdaydım. İddialar biraz tuhaf geldi, kız öğrencilerle erkek öğrencilerin aynı masaya oturtulmayacağı, bahçede birlikte dolaşamadıkları gibi, ben böyle şeyler olacağına ihtimal vermiyorum. Bir okulda böyle bir şeyin olabilmesi çok mümkün gelmiyor bana ama incelememiz lazım. Ancak muhakkak soruşturmasını yaptıracağım” diye konuştu.
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nde kız ve erkek öğrencilerin uzun bir süredir aynı masada dahi oturtulmasına izin verilmediği, bahçede birlikte dolaşan kız ve erkek öğrencilerin hemen uyarıldığı iddia edilirken ‘Ezilen Veliler’ imzalı ortak metinde, “Bu baskılara dayanamayan E. isminde bir kız öğrenci intihar etti ve idare hemen kızın erkek arkadaşını okula çağırıp elinden zorla ‘E.’nin intiharından ben sorumluyum’ diye yazı alındı. Okulda çocuklar sürekli baskı altında tutuluyor” denildi.
İNTİHARIN SEBEBİ BASKI DEĞİL
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Müdürü İsmail Kaya iddialara ilişkin sorumuza şu yanıtı verdi: “Okulda olduğu iddia edilen baskılar falan hepsi yalan, iftira. Eğer böyle bir şey varsa veliler gelip bana söylesinler, anlatsınlar. İntihar eden kız öğrencinin ise baskıyla falan alakası yok onun intihar sebebi başka. Ailesi her şeyi biliyor. O konuda hem idari hem de sağlık açısından ne yapılması gerekiyorsa bunları yaptık ancak size bunlarla ilgili hiçbir bilgi veremem” diye konuştu.
KESİNLİKLE SORUŞTURMA AÇILACAK
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nde meydana gelen intihar olayının ardından iddialar havada uçuşurken bu konu hakkında görüştüğümüz Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Öğrencinin intihar olayından haberim yok, velilerin yazdığı iddia edilen şikayet metni bana da geldi. Gerçekten veliler mi yazmış ona da bakmak lazım. Ayrıca bu konuda soruşturma açacağım her halukarda, konuyu kesinlikle bir soruşturma konusu haline getireceğim, inceleyim durumu. Veliler diye yazılmış ama bunu teyit etmek lazım. İddialar bazen olabiliyor, araştırıp ondan sonra konuşmak lazım” dedi.
ANKARA’DA TOPLANTIDAYDIM
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Ankara’da toplantıda olduğu için gelişmelerden haberinin olamayabileceğini belirterek, “Bu okulla ilgili iddialar ilk defa geliyor gündeme ve bana. Ben Ankara’da toplantıdaydım. İddialar biraz tuhaf geldi, kız öğrencilerle erkek öğrencilerin aynı masaya oturtulmayacağı, bahçede birlikte dolaşamadıkları gibi, ben böyle şeyler olacağına ihtimal vermiyorum. Bir okulda böyle bir şeyin olabilmesi çok mümkün gelmiyor bana ama incelememiz lazım. Ancak muhakkak soruşturmasını yaptıracağım” diye konuştu.