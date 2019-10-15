FEN LİSESİ’NDE NELER OLUYOR Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer alan ve yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nde, okul yönetimi tarafından öğrencilere yapılan baskıların dayanılmaz noktaya geldiği ve bir kız öğrencinin de bu baskılar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. ‘Ezilen Veliler’ imzasıyla kaleme alınan iddialara ilişkin Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci “kesinlikle soruşturma açacağını” belirtirken Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Müdürü İsmail Kaya da iddiaları yalanladı.

15 Ekim 2019 Salı 09:23