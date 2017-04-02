"Fethullah Gülen kalp krizi geçirdi" iddiası

Star gazetesi yazarı ve bir dönem Fethullah Gülen’in çok yakınındaki isimlerden olan Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen’in kalp krizi geçirdiğini iddia etti. Gülerce’nin kaynağı, Gülen’in Pensilvanya’daki sağ kollarından Osman Şimşek’in attığını iddia ettiği tweetleri.
İddiaya göre; Osman Şimşek sözkonusu bilgiyi Twitter adresinden önce paylaştı, sonra hemen sildi.
Şimşek daha sonra attığı tweetinde "Zavallı haramîler ve trolleri yine yalan haberde teselli arıyorlar. Hiçbir twitimi silmedim; bu sayfada olmayan mesaj bana ait değildir." ifadelerini kullandı.
(Odatv.com)
İddiaya göre; Osman Şimşek sözkonusu bilgiyi Twitter adresinden önce paylaştı, sonra hemen sildi.
Şimşek daha sonra attığı tweetinde "Zavallı haramîler ve trolleri yine yalan haberde teselli arıyorlar. Hiçbir twitimi silmedim; bu sayfada olmayan mesaj bana ait değildir." ifadelerini kullandı.
(Odatv.com)