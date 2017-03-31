FETÖ'cüler Almanya'da bu camileri...

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerine yönelik sürdürülen iftira ve karalama kampanyasının amacı belli oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Alman devleti, Diyanet'e bağlı bu camileri Fetullahçı Terör Örgütü'ne teslim etmeye hazırlanıyor. Bu camilerde görevli imamlara 'casusluk' iftirası atıp onların evlerini basan Alman istihbaratı BND, bir yandan da FETÖ yöneticileri ile pazarlık yapıyor. MİT'in bir süre önce BND'ye sunduğu dosyada FETÖ elebaşları olarak nitelenen Hayrettin Özkul, Abdullah Aymaz ve Hilmi Baykan, camilerin yönetimine ilişkin Alman hükümeti ile masaya oturdu.



FETÖ ÜYESİ 3 TERÖRİST

Camilerin DİTİB'den alınıp kendilerine devredilmesi için proje sunan FETÖ'cüler, bu amaçla 6 Eylül-11 Kasım 2015 tarihleri arasında hükümet yetkilileriyle biraraya geldi. Bu görüşmelerde teröristler Özkul, Aymaz ve Baykan, AK Parti'nin Müslüman Kardeşler'in bir parçası olduğu, radikal İslam'ı körüklediği, bu nedenle Almanya'daki camilerin örgüte verilmesi gerektiğini söyledi. FETÖ'cüler ayrıca bu camiler dışında bazı eğitim kurumlarının da kendilerine verilmesini isteyerek diğer Müslüman grupları da organize etme amacı güttüklerini ifade etti.



GURBETÇİLERİ KUŞATMA PLANI

FETÖ'nün, camilerin yönetimini denetim altına alarak Almanya'da Türklerle birlikte tüm Müslümanları kontrol altında tutumayı amaçladığı ifade ediliyor. Cami cemaatlerinin denetimini de tek elde toplamak isteyen FETÖ'cüler, projelerinde başarılı olurlarsa gurbetçileri tek tek fişleyerek BND'ye jurnalleyecek. DİTİB görevlilerine yönelik operasyonların başlamasına neden olan ihbar mektuplarının yazarı Volker Beck'in de bu ülkedeki FETÖ kuklalarından olduğu belirtiliyor. Mektuplar sonrası 71 imam hakkında gizli soruşturma başlatan BND, 4 imamın evine de baskınlar yapmıştı. (internetheber.com)