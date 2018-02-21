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FETÖ'cülerin yeni yuvası bakın hangi ülke!

Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkiler bozuldu. FETÖ'cüler ise bozuk iki ülke arasındaki gerginliği fırsat bilip bu ülkeye kaçtı. Hollanda'nın, Türkiye'den kaçarak sığınma talebinde bulunan kişilerin büyük bölümüne oturma izni verdiği belirtildi.

FETÖ'cülerin yeni yuvası bakın hangi ülke!

Hollanda'nın, Türkiye'den kaçarak sığınma talebinde bulunan kişilerin büyük bölümüne oturma izni verdiği belirtildi.

Hollanda Televizyonu''nun (NOS) haberine göre, oturma izni verilenler 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ taraftarları...Resmi raporlara göre, 2016'daki darbe girişiminden sonra, her ay onlarca Türk vatandaşının Hollanda'ya sığınma başvurusunda bulundu. FETÖ'ye bağlı olduğu belirtilen bu kişilerin yüzde 73'üne Hollanda makamlarınca oturma izni verildi.

509 TÜRK BAŞVURU YAPTI: Hollanda hükümeti, 2017 yılında 509 Türkiye kökenlinin, sığınma izni için başvuru yaptığını açıkladı. Türk vatandaşlarından sonra en çok oturma izni verilenler ise, Suriyeliler ve Eritreliler oldu. Hollanda Suriyelilerin yüzde 70'inin, Eritrelilerin de yüzde 65'inin talebine olumlu yanıt verdi.

ADALET BAKANLIĞI DOĞRULADI
Hollanda Avukatlar ve Sığınma Avukatları Derneği (VAjN) Başkanı Wil Eikelboom, geçen Ekim ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin FETÖ taraftarlarına sığınma hakkı tanıdığını açıklamıştı. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ise, Türkiye kökenli sığınma başvurlarını doğrulayarak, başvuru sahiplerinin nitelikleri ve sayıları konusunda açıklama yapmamıştı.(İNTERNETHABER.COM)

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