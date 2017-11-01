FETÖ davasında bin 144 şüpheli tutuklandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Başsavcı Vekili Mustafa Arslantürk, gazetecilerle bir araya gelerek, FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturma ve yargılamalar hakkında bilgi verdi.







Yargılamaların en adil ve hızlı şekilde tamamlanması için gayret gösterdiklerini, bu alanda görev yapan savcı sayısını 3'ten 6'ya çıkardıklarını belirten Akın, anayasa ve yasaların verdiği görev ve yetkileri, evrensel hukuk değerlerini de gözeterek, insan haklarına saygılı, adil yargılanma ve lekelenmeme ilkelerine bağlı olarak yürüttüklerini vurguladı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 2 bin 424 kişinin gözaltına alındığını, bin 144 şüphelinin tutuklandığını, 930 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Akın, firari 385 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik olarak 15 Temmuz öncesi ve sonrasında 3 bin 944 dosya üzerinden geniş çaplı, hızlı ve etkin soruşturmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bin 294 soruşturma dosyasında düzenlenen iddianameler, terör suçlarına bakmakla görevli Kayseri 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerince kabul edilerek yargılamalar başlanmıştır. 830 soruşturma dosyasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, 949 dosya yetkisizlik kararı ile ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmiştir. Diğer dosyalar iddianame aşamasındadır. Ağır ceza mahkemelerinde 914 dosyada bin 515 sanık hakkında görülen yargılamalarda, 404 sanığa silahlı terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyet, 80 sanığa beraat kararı verilmiştir. Diğer sanıklar hakkındaki yargılamalar devam etmektedir. Karar verilmiş mahkeme dosyalarının 299'u istinaf aşamasındadır."

Toplumda örgütün etkili isimlerinin ceza almadığı yönünde algı olduğu" yönündeki soru üzerine Akın, örgüt içinde etkin gibi gözüken zanlılar hakkında kimi zaman yeterli delil olmadığını, kimi zaman da etkisiz gibi gözüken kişilerin örgüt yapılanmasında etkili durumda olduğunun ortaya çıktığını, bunların soruşturma derinleştikçe anlaşılabildiğini anlattı.

Akın, yargılama sürecinin ne kadar süreceği yönündeki soru üzerine dijital veri inceleme sürecinin soruşturma süresini uzattığını, teknik cihaz takviyesiyle bu anlamda ciddi hızlanma beklediklerini söyledi.

Kayseri'de soruşturmalar kapsamında 43 bin civarında dijital veri bulunduğunu, bunların ancak yüzde 20-25'inin çözülebildiğini bildiren Akın, Adalet Bakanlığının teknik cihaz desteği sayesinde bundan sonra bu sürecin çok daha hızlı tamamlanacağını sözlerine ekledi.