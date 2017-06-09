FETÖ DERNEĞİ YÖNETİCİSİ ÇAYCI

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar emekli A.K., emekli N.N.E., elektrik mühendisi F.A. ile tutuksuz sanık anestezi teknisyeni T.Y. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık A.K. savunmasında "İşçi emeklisiyim. Emekli olduktan sonra Atılım Derneği'nde çaycılık yapmaya başladım. Bana yönetimde eksik olduğunu söylediler, denetim kurulu üyesi olarak yazdılar, böylelikle yönetime girdim. Akşamları toplantılar olurdu. Arada M. Alauuddin İslamoğlu da toplantılara katılırdı. Arada sırada bağ evimde dernekteki kişileri misafir ederdim. Bir gün İslamoğlu gelip Bank Asya'ya para yatırmamı söyledi, param olmadığını belirtince bir kaç gün sonra yine geldi. Yanında Bank Asya dekontları vardı. Benim adıma da 29 bin dolar yatırılmış. 'Bank Asya'ya destek olmamız lazım' dedi. Ben de bu parayı hiç sormadım. İslamoğlu temin ederdi. Zaman Gazetesi'nin protestolarına da derneği kapatıp gelmemi söylediler, ben de gittim. Dermek Bosna Hersek'e gezi düzenledi, üst düzey yöneticiler vardı" diye konuştu.

Mahkeme başkanının 'etkin pişmanlıkta bulunan M.C. isimli şahsın 'A.K. kilit isimdir, çok aktiftir' sözlerini sorması üzerine sanık A.K. "Ben çaycılık yaparım, o nedenle tüm hizmeti ben yaparım. Gezilerin hepsine beni götürürler, ben de onlara hizmet ederdim. Bağ evimde de bir kaç kez misafir ettim" diye cevapladı.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederken, beraat ve tahliye taleplerinde bulundu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Öte yandan A.K.'nin savunmasında adı geçen ve 3 ayrı FETÖ soruşturması olan M. Alauuddin İslamoğlu'nun firari olduğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılacak 130 kişilik listede yer aldığı öğrenildi.