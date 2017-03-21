banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ elebaşından o isim için şok talimat

15 Temmuz soruşturmasında hazırlanan ana iddianamede FETÖ elebaşının Hidayet Karaca ve 63 polis hakkında şifreli konuşma ile talimat verdiği ortaya çıktı.

FETÖ elebaşından o isim için şok talimat
banner179
İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütü'nünn (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştığı kanlı darbe girişimi ana davasına ait hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in tutuklu bulunan Samanyolu Televiyonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Karaca ile 63 polis hakkında, şifreli konuşma ile talimat verdiği yer aldı.

FETÖ elebaşı Gülen'in 19 Nisan 2015'teki konuşmasında "Onları en çabuk zamanda çok rahatlıkla salıver. Günahların kefaret olabilecek şeylere onları hidayet eylesin" sözleriyle hakimlere tahliye işareti verdiği tespit edildi.

TALİMATTAN 5 GÜN SONRA...

Bu şifreli talimattan 5 gün sonra İstanbul 29. ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri Karaca ve 63 polisi tahliye eden kararlara imza attı.
kaynak: A Haber
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner181