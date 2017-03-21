FETÖ elebaşından o isim için şok talimat

İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütü'nünn (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştığı kanlı darbe girişimi ana davasına ait hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in tutuklu bulunan Samanyolu Televiyonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Karaca ile 63 polis hakkında, şifreli konuşma ile talimat verdiği yer aldı.



FETÖ elebaşı Gülen'in 19 Nisan 2015'teki konuşmasında "Onları en çabuk zamanda çok rahatlıkla salıver. Günahların kefaret olabilecek şeylere onları hidayet eylesin" sözleriyle hakimlere tahliye işareti verdiği tespit edildi. TALİMATTAN 5 GÜN SONRA... Bu şifreli talimattan 5 gün sonra İstanbul 29. ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri Karaca ve 63 polisi tahliye eden kararlara imza attı.

kaynak: A Haber