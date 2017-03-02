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FETÖ MENSUPLARI BAĞ EViNDE YAKALANDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY’nin il yapılanması toplantı halindeyken yakalandı. Gözaltına alınan 12 kişinin cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine destek amacıyla yardım topladıkları belirlendi. 

FETÖ MENSUPLARI BAĞ EViNDE YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY’nin Kayseri yapılanmasında görev alan bazı şahısların, 15 Temmuz süreci sonrasında Kayseri’nin kenar mahallelerinde bulunan bağ evlerinde gizlice bir araya gelerek sohbet, himmet toplantıları düzenlemeye devam ettikleri, özellikle ceza evinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destekte bulunmak adına yardım topladıkları tespit edildiği öğrenildi.

24.02.2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda oturma imamları Hanifi Y. Ve Muaz B. ile Kayseri’de esnaflık yapan Mehmet A., Altan A., Hacı Ali D., Mahmut A., Mustafa A., Selçuk A., Fuat G., İbrahim Ş., İhsan Y. Ve Ali K. isimli şahıslar toplantı halinde iken yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

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