FETÖ'nün şaşırtan sağlık testi uygulaması!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşananları konu alan çatı iddianamesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün eleman temin etme ve askeri okullara öğrenci seçmede kullandığı yöntemler anlatıldı.

İddianamede, FETÖ'nün öğrenci bulma faaliyetleri için camileri de hedef seçtiği belirtildi. Yaz tatili başlarken örgüt abisinin hangi camide kursa gideceğinin bile kararlaştırıldığı anlatılan iddianamede, “Örgüt, dini istismar eden bir hareket olduğu için dindar/muhafazakar insanlara öncelikle ulaşmak ister.

ÖRGÜT ÖĞRENCİLERİ CAMİDE SEÇİYOR

Örgüt camide bulduğu öğrenciyi basamak yapar, onunla zeki, çalışkan ve ahlaklı arkadaşlarına ulaşır. Aynı zamanda bu çocukların ailelerine de cami vasıtasıyla ulaşmak çok daha kolaydır” denildi.



MERHABAYLA BAŞLIYOR

FETÖ'nün yaz Kur'an kursu öncesi, mensuplarının vakit namazlarına giderek imam ve müezzinle yakın ilişki kurması için çalıştığı anlatan iddianamede, camide öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine yardımcı olma teklifi yapıldığına işaret edildi. Ufak ilgilenmelerle başlayan sürecin, imamın tüm öğrencileri örgüt mensuplarına teslim etmesiyle devam ettiği vurgulandı. İddianamede ayrıca, örgüt evlerine öğrenci kazanmanın bazen okul bahçesinde top oynarken bazen de otobüste merhabalaşarak, ardından tanışma ve sohbet şeklinde başladığı aktarıldı. Bu arada, öğrencilerin örgüt evlerine aktarımı yapıldıktan sonraki aşamanın ise ders çalıştırma ve öğrencinin yetiştirilmesi olduğu kaydedildi.

CV ÜZERİNDEN ELEMAN TEMİN ETME

İddianamede, örgütün bir diğer eleman temin etme yöntemi de deşifre edildi. Örgütün genel olarak ülkeyi 5 bölgeye ayırdığına işaret edilen iddianamede, eleman teminin aynı zamanda “www.iskare.net” (kariyer portalı) isimli internet sitesi üzerinden oluşturulan CV'lerle takibinin yapıldığı belirtildi. Her bölgenin farklı bir sorumlusunun olduğu hatırlatılırken, tüm takibin bu örgüt mensuplarınca yapıldığı ifade edildi.

TEST YÖNTEMLERİ İDDİANAMEDE

FETÖ'nün askeri lise ve polis kolejlerine yerleştirmek istediği kişilerin belirlerken öncelikle ders başarı notu ile sağlıkta aranan şartların uygunluğu gibi kriterlere dikkat ettiğine dikkat çekildi. Yeni Şafak'ın haberine göre ders başarısı yönüylü birinci basamağı atlayan adayın ikinci olarak hissetirilmeden bir sağlık testine sokulduğu anlatıldı. Sağlık nedeniyle bir eleme olması durumunda verilen emeğin boşa gideceği düşüncesiyle öğrencilerin sağlık yönünden herhangi bir engelinin olup olmadığının test edildiği işaret edilirken, örgütün söz konusu test yöntemleri de iddianameye girdi.



DÜZ TABAN MI ARAŞTIRMASI

Oyun adı altında çocukların renk körü olup olmadığına bakıldığı, abdest alan öğrencinin üzerine basması için yere kağıt havlu konulduğu ve bu şekilde düz tabanlık testi yapıldığı belirtildi. Ayrıca özellikle halı saha maçlarından sonra çocukların soğuk bir şey içirilerek hasta olması sağlandığı ve sonrasında da örgüte ait bir hastane ya da örgüt üyesi bir doktorun bulunduğu hastaneye gidilerek tahlil verdirildiği ifade edildi. Bu yolla da çocuğun bir hastalığının olup olmadığının araştırıldığı vurgulandı.

kaynak: internethaber.com