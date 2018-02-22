Fetö Sanığı "Oturma İmamları" Davası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında örgütün "oturma imamları" oldukları iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında Boydak Holding eski yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın de bulunduğu 9'u tutuklu 10 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Halit Şeker, Yasin İpek ve Mehmet Ortaköylüoğlu ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan İlhan Coşkun, Aliye Boydak, Ali Koç, Bilal Karakuş, Ömer Armutoğlu ve Mahmut Yönem ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Davanın bu celsesine tutuksuz sanık M.Y. ise katılmadı.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tanık M.Y. sanıklardan Boydak'ı bir kez gördüğünü söyledi.







Sanık Boydak'ın örgüt yapılanmasında görev yapan kadınlara bir restoranda yemek verdiğini belirten M.Y, şunları anlattı:

"Ben Kayseri örgüt yapılanmasının muhasebeciliğini yapıyordum. Örgütün öğrenci evlerinden paraları toplar sahiplerine teslim ederdim. Benim bu yapıda görevim buydu. Bana bu görevi sanık Aliye Boydak'ın evinde, örgütün eyalet muhasebecisi Filiz K. verdi. Boydak'ın örgüt içerisinde ne gibi bir görev ve sorumluluğu olduğunu ve Boydak ile kızının örgüte maddi ve manevi destek verip vermediğini bilmiyorum."

Savcı, mütalaasında, sanıklardan Boydak'ın banka kayıtları, üst aramasında ele geçirilen materyaller ve MASAK raporu kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, yaşı da göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi. Savcı, diğer sanıkların da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut durumlarının devamını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından esasa ilişkin savunma yapan sanıklardan Ali Koç, terör örgütü olarak bilmediği bu yapının içinde bulunduğu için binlerce kez pişman olduğunu belirtti. Örgütün imamı olduğu iddiasını kabul etmeyen Koç, tahliyesini ve beraatini istedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti.

Sanıklardan Şeker, Coşkun, Karakuş ve M.Y'nin dosyalarının bu davadan ayrılmasını kararlaştıran heyet, diğer sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talep etmeleri üzerine duruşmayı 28 Şubat'a erteledi. (AA)